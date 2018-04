Ga je echt minder eten van een kleiner bord? Ianthe Sahadat

Bron: de Volkskrant 0 Fit & Gezond Veel diëten doen een beroep op wilskracht en zelfcontrole. Om je eetgedrag met wat minder inspanning te beïnvloeden, kun je eten van een kleiner bord en drinken uit een kleiner glas, wordt weleens beweerd. Zou het echt?

Het eerlijke antwoord is dat de wetenschap er nog niet helemaal uit is, zegt Roel Hermans. Hermans, gedragswetenschapper bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum, vermoedt dat we onszelf inderdaad een beetje voor de gek kunnen houden met een kleiner glas of bord. ‘Maar heel stellig kunnen we er nog niet over zijn’, zegt hij.

