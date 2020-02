Ga eens dobberen in zout: drijf alle spanning en vermoeidheid weg met floating

lvds Sophie Vereycken

20 februari 2020

13u57

Bron: Psychologytoday, eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Drijven in een eivormig bad vol water en zout. Klinkt ontspannend? Net zoals op de Dode Zee kan je ook bij ons gewichtloos op het water drijven voor een staat van ontspanning met positieve gevolgen voor het hele lichaam.

Mensen en water, het is iets speciaals. Decennialang voelen mensen zich verbonden met water. Hoe kan het ook anders wanneer de aarde uit 70% water bestaat en ons lichaam voor ongeveer de helft. Vanwaar die fascinatie voor alles wat stroomt en het ontspannen gevoel dat we daarbij ervaren?

Alleen al de aanblik van een kabbelend beekje is genoeg om een stroom aan neurostoffen in gang te zetten, blijkt uit studies. Die stoffen zorgen ervoor dat de bloedtoevoer naar het hart en de hersenen toeneemt en we ons meer ontspannen voelen. Water is dus rustgevend voor ons systeem. “Bovendien heeft water een erg constante snelheid: of het nu stilstaat, stroomt of naar het strand golft: er is altijd een welbepaald ritme. Door daarop te focussen krijg je een vertraging van je ademhaling en een daling van je stresssysteem”, legt psychologe Liesbeth Saerens uit.

Het is dus niet zo verwonderlijk dat waterwellness aan populariteit wint. Zo ook floating, een wellnesstrend die kwam overwaaien uit Amerika. Het waren topsporters en bekende koppen als NBA-ster Stephen Curry en topvoetballer Wayne Rooney die het als eersten probeerden. En zo sloeg ook het grote publiek aan het floaten.

Floating voor oorlogsveteranen

Je hoeft je geen ticket richting de Dode Zee te kopen om te dobberen op het water. Ook dichter bij huis kan je al drijvend een paar uur doorbrengen. Maar waarom? Floating is het drijven in zout water, waarbij een schelpvormig bad je helemaal afsluit van de omgeving. De zoutconcentratie ligt erg hoog en het water heeft steeds een aangename en warme temperatuur. Daardoor kan elke spier in je lichaam ten volle ontspannen en lijk je na een aantal minuten te zweven.

Floating ontstond in de jaren 50 in de Verenigde Staten als een manier om oorlogsveteranen te behandelen. Het was neurospycholoog John Lilly die de medisch-therapeutische behandeling als eerste toepaste. Het ontbreken van omgevingsprikkels en de drijvende kracht van het zoute water, bootsen als het ware een slaapsituatie na. Zo neemt de volledige ontspanning alle angsten en spanningen weg.

Geen zintuiglijke input

Door je af te zonderen van alle mogelijke prikkels kom je in een intense staat van ontspanning terecht, die te vergelijken is met meditatie. Dat gebrek aan zintuiglijke input zorgt er na een tijd zelfs voor dat je niet meer beseft dat je in het water ligt. De natuurlijk aanmaak van het anti-stresshormoon oxytocine maakt je helemaal rustig. Een volledig ontspannen lichaam ondervindt zowel fysisch als psychologisch positieve effecten. Zo zou de hoge zoutconcentratie een heilzaam effect hebben op de spieren en gewrichten en voor sneller herstel zorgen. Bovendien neemt het gewichtloos drijven de vermoeidheid weg en bevordert het de diepe slaap.

Een studie van de The International Association for Music & Medicine ontdekte zelfs positieve effecten op creativiteit, concentratie en leerprestaties. Dat komt omdat floating zorgt voor een vermindering van spanning en stress.

In België kan je inmiddels al op verschillende plaatsen terecht om je spanning en pijn te laten verdrijven.

1. Dôme Essence in Sint-Genesius-Rode;

2. La Farfalla in Tessenderlo;

3. Yuna Wellness in Kortrijk;

4. O-Silence in Gent.