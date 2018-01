Fitnesstracker gekregen voor kerst? Die werkt wel degelijk om je te motiveren Sophie Vereycken

Bron: Wired 2 Thinkstock Fit & Gezond De kans is groot dat jij de afgelopen weken in ruil voor drie zoenen een activity tracker in ontvangst mocht nemen. Niet omdat de gulle gever je iets duidelijk wou maken, wel omdat we anno 2018 bijna allemaal zo'n miniatuur computer aan de pols willen. Om ons te helpen bij die goede voornemens, of gewoon een gezonde levensstijl aan te houden. Want zo'n tracker werkt blijkbaar écht.

Nieuw zijn ze natuurlijk niet, die fitnesstrackers. Ze zijn al enkele jaren een gegeerd goed, wanneer we er in een vlaag van enthousiasme voor de zoveelste keer van overtuigd zijn dat we het dit keer écht gezonder aan gaan doen. En toch belandt het ding bij een derde van die sportievelingen na amper een half jaar ergens onderin een lade. Verschillende onderzoeken toonden dan ook al aan dat zo'n tracker eigenlijk helemaal geen positief effect heeft op onze conditie en gezondheid.

Nieuwe technologie

Al waait er in 2018 een nieuwe wind, aldus Wired. De meeste studies die aantonen dat de trackers geen enkel effect hebben, zijn namelijk al enkele jaren oud en houden dan ook geen rekening met vernieuwingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Volgens het Amerikaanse online magazine zouden bedrijven hun fitnesstrackers steeds blijven verbeteren, en dan vooral wat de psychologie en gedrag van de gebruikers betreft, al hangt dat natuurlijk samen met de nieuwe technologie. Waar de eerste versies een soort van stappenteller rond je pols waren, kan je er nu een stuk meer mee. Ze brengen niet alleen het aantal stappen, maar ook je hartslag, slaapritme, verbrande calorieën en sportprestaties in kaart.

"Ze zitten comfortabel, zijn waterproof, beter leesbaar en hebben een betere batterij. Dat zorgt ervoor dat mensen minder snel geneigd zijn om hun tracker uit te doen," legt Phil McClendon, productmanager bij Garmin, uit. Maar niet alleen de technologie wordt steeds beter, de toestellen zijn ook handige mini-computers geworden die biepen wanneer het tijd is om een ommetje te maken of een glas water te drinken en het toelaten om persoonlijke doelstellingen in te stellen.

Realistische doelen

Vooral dat laatste is een echte kentering. "De eerdere fitnesstrackers hadden vaak een bijzonder onrealistisch doel," vertelt psychologe Liza Rovniak. "De gemiddelde Amerikaan zet ongeveer 5.000 stappen per dag. Dan is een dagelijks doel van 10.000 stappen niet alleen onrealistisch, maar werkt het ook demotiverend."

Nu moet je eerst een vragenlijst invullen, en wordt er vervolgens op basis van je antwoorden een aangepast doel voorgesteld. Wie wil kan dat ook handmatig aanpassen. Ook bewaren de bijhorende apps gegevens over een langere periode, waardoor je je eigen vooruitgang op de voet kan volgen. En dat werkt motiverend. Bovendien kan je met één klik op de knop (of tik op de app) je resultaten delen op sociale media, waardoor je in een gezonde competitie met vrienden verwikkeld raakt. Al is dat volgens onderzoeker Mitesh Patel wel opletten geblazen: ranglijsten zijn een minder goed idee. Die zouden namelijk vooral de mensen bovenaan de lijst motiveren, en laten die het nu net het minst nodig hebben.