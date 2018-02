Fitnessblogster krijgt kritiek op work-outvideo's voor kinderen tot 6 jaar ND

22 februari 2018

10u50

Bron: The Independent 0 Fit & Gezond Jong geleerd is oud gedaan, maar zelfs die wijsheid heeft zo zijn grenzen. Een 29-jarige fitnessblogster krijgt kritiek omdat ze work-outvideo's verspreid voor kinderen van 1 tot 6 jaar, waarin ze hen leert hoe ze moeten squaten en wat gezonde voeding is.

Fitnessblogster Ashy Bines (29) is al een tijdje bezig met bloggen over fitness en sport met behulp van work-outvideo's . Sinds kort startte ze met "Ashy and Friends", filmpjes met cartoons waarin ze kinderen aanzet tot sporten. Volgens haar website is het een "leuke fitness- en entertainmentshow met muziek, voor kinderen tussen 1 en 6 jaar oud. De interactieve ervaring zorgt ervoor dat je kind gaat zingen, dansen, sporten en lachen van oor tot oor." Met behulp van cartoonfiguren leert Ashy kinderen dingen over aardrijkskunde, taal, muziek, voeding en fitness, klinkt het, want "het is meer dan ooit belangrijk om liefde voor gezondheid en fitness aan onze kinderen over te brengen".

"Perfect lichaam"

Toch is niet iedereen het met Ashy eens. Christine Morgan, CEO van The Butterfly Foundation die mensen met eetstoornissen en een laag zelfbeeld begeleidt, vindt de video's geen goed idee. "Sinds wanneer moet een kleuter zelf bezig zijn met zijn gewicht? Dit vind ik te ver gaan," reageert ze. "Zelfs al begrijpen ze het nog niet, onbewust krijgen ze die boodschap toch mee. Je zorgen maken over je gewicht op zo'n jonge leeftijd, kan heel wat schade toebrengen." Bines heeft het op haar blog over "een perfect lichaam" dat ze promoot aan haar 910.000 Instagramvolgers, waarbij Morgan zich afvraagt of ze gezondheid misschien verwart met uiterlijk. Grootte en gewicht zijn niet de enige factoren die gezondheid bepalen, besluit ze.

Toch ziet personal trainer Benji Tiger geen graten in kinderen al zo vroeg laten sporten. "Weerstandstraining is goed voor mensen van alle leeftijden, ook voor kinderen. Kinderen zijn vandaag niet actief genoeg, dus leuke cardio-activiteiten zoals springen, lopen, enzovoort kunnen een veilige manier zijn voor kinderen om toch voldoende beweging te krijgen. Zolang de training is aangepast aan hun leeftijd, vind ik het een goed idee."

