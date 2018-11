Fitgirl Gudrun Hespel: “Je zelfvertrouwen verandert niet als je een strak Instagramlijf hebt” Liesbeth De Corte

05 november 2018

05 november 2018

Deze week stellen we tien snelle vragen aan fitgirl Gudrun Hespel.

1. Jouw blog The Fittest You en je Instagram heb je vorig jaar even verwijderd. Waarom?

“In het begin was ik extreem bezig met sport en gezonde voeding. Nu ga ik daar veel luchtiger mee om. Vorig jaar kreeg ik het gevoel dat ik de site ontgroeid was. De sociale media was ik bovendien beu, dus ik heb die toen een aantal weken van mijn smartphone gegooid.”

2. Wat is er intussen veranderd aan jouw site en account?

“Ik heb veel meer oog voor het mentale. Je zelfvertrouwen verandert niet als je een strak Instagramlijf hebt. Draai de redenering om: leer eerst van je lichaam houden, dan ga je als vanzelf bewegen en leg je jezelf een gezond eetpatroon op.”

3. Ga je nu ook anders om met je sociale media?

“Vroeger postte ik twee keer per dag, nu nog twee keer per week. Ik had de gewoonte hersenloos door Instagram te scrollen. Sinds mijn digitale detox bezondig ik mij daar zo goed als nooit aan. Behalve in de wachtkamer van de dokter.” (lacht)

4. Online zetten mensen de betere versie van zichzelf neer. En jij?

“Ik probeer te laten zien dat ik ook maar een mens ben met af en toe een slechte dag. Onlangs is mijn laptop gecrasht en had ik een auto-ongeluk. Ik durf in mijn story’s te tonen dat ik er even onderdoor zat.”

5. Word je onzeker als je ‘perfecte’ foto’s van fitgirls ziet?

“Enkele jaren geleden was dat zo. Ik heb iedereen die te veel foto’s van haar buikspieren postte ontvolgd. Intussen zit ik beter in mijn vel.”

6. Zijn er zaken op Instagram waaraan je je ergert? 

“Veel mensen zijn er fake, zoals bloggers in zogenaamde engagementsgroepen. In zo’n groep word je verplicht om binnen de 24 uur te reageren op elkaars foto’s. Wat is er dan nog oprecht aan?”

7. Beantwoord jij alle berichten van volgers?

“Meestal wel, maar ik kan niet iedereen gratis trainingsadvies geven. Af en toe krijg ik berichten van meisjes met een eetstoornis. Omdat ik daar jaren mee geworsteld heb, doe ik veel moeite om hen een hart onder de riem te steken.”

8. Je praat heel open over je eigen strijd tegen eetstoornissen.

“Ik wil dat bespreekbaar maken, aantonen dat je er niet beschaamd over hoeft te zijn. En ik wil de hoop geven dat herstel altijd mogelijk is.”

9. Wat hoop je nog te bereiken?

“Ik ben bezig aan een eigen boek, ik ben ook pas afgestudeerd als psycholoog en ik wil graag de job van therapeut combineren met een een eigen zaak als personal coach.”

10. Hoe krijg je dat gecombineerd?

“In mijn hoofd is het vaak één grote chaos. Maar ik heb geleerd om met pen en papier een planning

te maken. Dat helpt me enorm.”

Wie is ze?

• 27 jaar

• Woont in Leuven

• Fitnessblogster, heeft de sites The Fittest You en By Gudrun opgericht

• Gudrun heeft meer dan 23.500 volgers op Instagram