Fitfluencer Gudrun Hespel: “Veel fitnessaccounts zijn zich niet bewust van hun impact”

Wie naar de populaire Instagram-account van Gudrun Hespel surft, ziet op het eerste gezicht een slank, sportief meisje zoals er zoveel slanke, sportieve meisjes op Instagram een leven en lichaam delen dat anderen ‘goals’ noemen. Wie haar content echter beter bekijkt, merkt al snel dat Hespel niet de klassieke fitgirl is. Ze post regelmatig pizza’s en ijsjes, trainingen die lastiger bleken dan verwacht en is eerlijk over moeilijke momenten. Ook in haar boek The Fittest You predikt de psychologe en personal trainer de balans.

Is het als ‘fitfluencer’ geen contraproductieve keuze om ook je ogenschijnlijk ‘ongezonde’ momenten te delen?

“Zeker niet. Fit en gezond zijn wil niet zeggen dat je elke dag een bak sla naar binnen moet werken en voor het slapengaan zeven push-ups moet doen. Ik eet mijn pizza zonder schuldgevoel en ik laat dat ook gewoon zien op mijn sociale media. Niet dat ik het daarom doe, maar dat resoneert duidelijk wel. Telkens wanneer ik iets post dat niet binnen het perfecte fitgirl-plaatje past, krijg ik heel veel reacties. ‘Bedankt dat je dit laat zien, nu voel ik me minder slecht over mijn eigen dag.’ In het begin schrok ik daar wel van – ik zou nooit willen dat mensen zich slecht voelen door de content die ik post. Ik denk dat heel veel fitnessaccounts zich niet bewust zijn van de impact die een feed met uitsluitend groene sapjes en gewichten kan hebben. Trouwens, die jongens en meisjes eten ook nog weleens een vette hap hoor, maar ze delen dat dan niet omdat het niet bij hun imago past.”

Heet dat geen cheat day, zo’n dag waarop je toch eens McDonald’s mag?

(blaast) “Dat is een achterhaald concept, zeker omdat de naam veronderstelt dat je die dag iets mis doet. Zolang je het leeuwendeel van de tijd gezond en gevarieerd eet en je regelmatig actief bent kan je lichaam echt wel wat verwerken. Ik besef dat ik makkelijk praten heb met mijn lijf dat van nature binnen de zogenaamde ‘norm’ valt, maar ik zou het er niet voor over hebben om elke dag iedere maaltijd te moeten afwegen om toch maar een bepaalde broeksmaat te hebben. Ieder lichaam is anders, en net daarom mag en kan je je niet spiegelen aan dat van iemand anders.”

Je hebt een diploma klinische psychologie. Hoe komen die studies vandaag van pas?

“In mijn praktijk The Fittest You wil ik mensen alle tools bieden om gezonder te leven. Je kan er krachttraining, bootcamps, yoga en pilates volgen, maar je kan er ook terecht voor psychologische begeleiding, mindfulness en massages. In mijn ogen hangt dat allemaal samen. Als je een goede relatie met je lichaam hebt, wil je er ook beter voor zorgen, kan je er beter naar luisteren, en zal het je ook vertellen wat het nodig heeft. Soms is dat een duurloop bij zonsopgang, soms is dat lekker lui blijven liggen.”

Januari is de maand bij uitstek waarin mensen zich voornemen dat ze gezonder willen gaan leven. Toch houdt bijna niemand die goede voornemens vol. Waar gaan we de mist in?

“De meeste voornemens zijn ofwel te radicaal, zoals ‘nooit meer suiker eten’, ofwel te vaag. Zo zeggen mensen bijvoorbeeld dat ze ‘meer gaan bewegen’, maar stellen zichzelf dan geen concrete doelen waardoor ze niet weten wat ze precies willen bereiken en ze zich sowieso gefaald voelen. Want wat is meer bewegen? Woelen in je slaap is ook bewegen.” (lacht)