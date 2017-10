Fit zonder buiten te komen: de beste sportkanalen op YouTube TVM

13u37

Bron: Highsnobiety 0 Thinkstock Fit & Gezond Nu de dagen korter worden en het grauw en grijs is buiten, wordt het voor velen steeds lastiger om zich te motiveren om ’s avonds nog buiten te komen. Laat staan om te gaan sporten. Op YouTube zijn er gelukkig talloze sportaccounts waardoor je toch in beweging kunt blijven, zonder dat je daarvoor je living moet verlaten.

Er is geen tekort aan workoutfilmpjes op YouTube. Je vindt er duizenden en duizenden video’s voor gekste oefeningen. Gaande van aerobics tussen poedels tot seksuele yogaposes die je met je partner kunt uitvoeren. Grappig, maar daardoor wordt het wel steeds moeilijker om door het bos de bomen te zien. Want welke video’s zijn betrouwbaar en welke niet? Voor je het weet, voer je een oefening helemaal verkeerd uit en kamp je met een blessure van jewelste.

Daarom speurden wij YouTube voor jullie af op zoek naar de meest betrouwbare en meest ervaren accounts die ook nog eens interessant zijn. De meeste, maar niet allemaal, vereisen een een minimale sportuitrusting, maar je kunt de workouts wel doen wanneer en waar je maar wil. Of je nu gewicht wil verliezen of gewoon een gezonde levensstijl onderhouden, in deze lijst vind je ongetwijfeld een account naar jouw smaak.

1. Nike Training

Het Nike Training account omvat meer dan 100 oefeningen, die uitgelegd worden door een personal coach. Je komt te weten welke spieren je net traint, hoe lang je de oefeningen moet uitvoeren en met welke andere workouts je best combineert. Bij gebrek aan motivatie zijn er tal van video’s waarin bekende sporters als Serena Williams je een duwtje in de rug geven. De meeste video’s zijn korten dan 2 minuten, je hoeft dus niet eerst naar een ellenlange uitleg te luisteren zoals vaak het geval is op YouTube.

2. Yoga With Adriene

Met bijna drie miljoen volgers is Yoga With Adriene één van de bekendste yoga-accounts op YouTube en dat heeft zo zijn reden. Adrienne deelt elke week een nieuwe video, waarin ze een volledige sessie filmt die ze elke keer toespitst op een andere doelgroep. De ene week deelt ze oefeningen voor mensen die gewicht willen verliezen, dan weer voor diabetici en ga zo maar verder. Hoewel haar oefeningen best intensief zijn, zijn de meeste van haar yogalessen wel haalbaar voor beginners.

3. Scott Herman Fitness

Scott Herman is een razend populaire fitnesstrainer die al jaar en dag motiverende workoutvideo’s op YouTube post. Hoewel zijn filmpjes redelijk intens zijn – hij brult en schreeuwt al eens graag – zijn ze wel ideaal als je bepaalde oefeningen technisch onder de knie wil krijgen. Als professionele trainer weet hij namelijk exact hoe je alles moet uitvoeren en ondanks zijn gebrul legt hij alles zeer helder uit. Hij richt zich voornamelijk op mannen in zijn video’s, maar natuurlijk kunnen ook vrouwen gewoon volgen.

4. FitnessBlender

Of je nu je bovenarmen wil verstevigen, met of zonder toestellen wil trainen, gewicht wil verliezen of je afvraagt waarom pilates plots zo populair is. Op FitnessBlender komt iedereen aan zijn trekken. Kelli en Daliel posten elke week een nieuwe video, en hun workouts zijn vooral kort maar krachtig. Ze verwoorden alles heel simpel, zodat je ook als beginner kunt volgen.

5. POPSUGAR Fitness

Het YouTubekanaal van de website Popsugar bulkt van de workoutvideo’s die je in alle rust thuis kunt uitvoeren. De filmpjes richten zich voornamelijk op typische vrouwelijke ‘problemen’. Zo is er bijvoorbeeld een workoutvideo voor wie een kont als Kim Kardashian wil verkrijgen of één waarin wordt uitgelegd hoe je een strakke buik kunt krijgen zonder mannelijke blokjes.