Fit tijdens de lockdown: 5 slimme tips om de moed erin te houden

07 april 2020

De lente is aangebroken, tijd om je lichaam te wekken uit die winterslaapmodus! Al is dat niet zo gemakkelijk wanneer je thuis moet blijven van de overheid. Corona of niet, dankzij deze vijf tips hou je je energiepeil hoog en start je fit aan dit nieuwe seizoen.

Tip 1: besef hoe belangrijk vitamine D is

Ons immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. Hoe sterker jouw immuunsysteem, hoe beter je dus beschermd bent tegen ziektes. En dat komt mooi van pas in deze tijden. Vitamine D speelt een belangrijke rol als een van de vitamines die je nodig hebt om de goede werking van je weerstand te ondersteunen. Ze ondersteunt ook de normale opname van calcium en dat is dan weer belangrijk voor het behoud van sterke botten.

Tip 2: pas je voeding aan

Zet geregeld vette vis op het menu, tweemaal per week is ideaal. Sardienen, makreel, haring, zalm en levertraan zijn je grootste bondgenoten om vitamine D binnen te krijgen, maar ook in eierdooiers tref je wel wat vitamine D aan.

Tip 3: kom elke dag buiten

De grootste bron van vitamine D is zonlicht natuurlijk. Onder invloed van de uv-stralen maakt onze huid vitamine D aan, de zogenaamde vitamine D3. Daarom is het belangrijk om – zeker tijdens deze lockdown – elke dag een half uur buiten te komen om je onbedekte armen, hoofd en handen aan de zon bloot te stellen.

Tip 4: vergeet de zon niet tijdens thuiswerken

Als je het slim aanpakt kan je ook tijdens het thuiswerken je lichaam aan zonlicht blootstellen. Neem met je computer of laptop plaats bij een groot, open raam en geniet van de zonnestralen op je lijf. Heb je een terras, werk dan een halfuurtje per dag daar. En neem je pauzes of lunch in de tuin als daar de zon schijnt.

Tip 5: neem het juiste supplement

Gelukkig bestaan er doeltreffende voedingssupplementen om een vitamine D-tekort op te vangen. Het supplement Fultium vitamine D3 moet je dagelijks innemen, waardoor je bloedwaarde constant blijft. Omdat de pilletjes op oliebasis zijn, worden ze beter opgenomen. Bovendien is elk pareltje goed voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 800 I.E. Je dagelijkse dosis zon in één blauw pilletje: ideaal!

