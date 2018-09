Fit op de trein, tram en bus: 6 x de beste oefeningen voor onderweg Nele Annemans

17 september 2018

16u25 1 Fit & Gezond Ook van plan om de komende dagen wat te autominderen en met het openbaar vervoer naar je werk te pendelen voor de Week van de Mobiliteit? Fantastico! En om ervoor te zorgen dat ook je lijn er baat bij heeft: dit zijn de beste oefeningen voor onderweg.

Beenlift

Deze oefening doe je het best als er geen andere reizigers voor je zitten. Zet je met je rug recht op je stoel, met je voeten plat op de grond, evenwijdig aan je heupen. Hef nu een been zo hoog mogelijk op en hou tien seconden aan. Herhaal de oefening met je andere been en doe zo verder tot je je bestemming bereikt - of een andere reiziger voor je komt zitten.

Billen samenknijpen

Staand of zittend, op de trein, tram of bus: deze oefening kan je echt óveral doen. Span je billen gewoon zo hard mogelijk op en hou zo lang mogelijk vol. Herhaal zoveel je wil.

Buikspieren opspannen

En ook deze kan je altijd en overal doen, niet alleen onderweg maar ook bijvoorbeeld op je werk of tijdens het bingewatchen van je favoriete Netflixserie. Span je buikspieren twintig seconden aan en laat weer los. Herhaal tien keer.

Handdruk

Deze oefening is ideaal om op een subtiele manier je borst- en bovenarmspieren te trainen. Zet je recht op je stoel en maak met je armen een hoek van negentig graden. Breng nu je handen naar elkaar en verstrengel je vingers. Druk je handen tien keer zo hard mogelijk tegen elkaar. Neem tien seconden pauze en herhaal opnieuw.

Borstdrukken

Dit is nog een goeie oefening om je arm- maar vooral je borstspieren te trainen. Zet je recht op je stoel en breng je schouders naar achteren. Laat je armen rusten op je schoot en verstrengel je vingers. Breng nu je handen iets naar voren en probeer je ellebogen elkaar te laten raken. Hou twintig seconden aan en herhaal tien keer.

Kuitheffen

Als je een fervent pendelaar bent, hoeven we je vast niet meer te vertellen hoe vaak je moet wachten op je trein, tram of bus. Deze oefening leent zich perfect tot die situaties. Sta rechtop met je voeten tegen elkaar. Ga daarna op je tippen staan, hou even aan en zak langzaam weer naar beneden totdat je voeten weer plat op de grond staan. Herhaal totdat je vervoersmiddel arriveert.