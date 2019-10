Fit- & gezondupdate: ‘Zwangere vrouwen die gestresseerd zijn hebben meer kans op een meisje’ en andere nieuwtjes NA

19 oktober 2019



1. Luchtvervuiling verhoogt risico op miskraam

Voor een studie analyseerden Chinese onderzoekers de dossiers van maar liefst 255.000 zwangere vrouwen die in Beijing woonden en werkten. Verder verzamelden ze gegevens over vier prominente luchtverontreinigende stoffen die geregistreerd werden door enkele luchtmonitoringsstations. Kleine roetdeeltjes bleken een belangrijke bron van luchtvervuiling te zijn, maar ook zwaveldioxide (SO₂), ozon (O3) en koolmonoxide (CO) waren prominent aanwezig. Op basis van die gegevens trachtten de onderzoekers een link te leggen tussen luchtverontreiniging en eventuele miskramen. Wat bleek? Iets minder dan 7% van de zwangere vrouwen – ongeveer 17.500 vrouwen - kreeg een miskraam tijdens het eerste trimester. Daarbij liepen vrouwen ouder dan 39 jaar en vrouwen die zware arbeid leverden, het grootste risico. Maar vooral: hoe hoger de luchtverontreiniging, hoe groter de kans op een miskraam werd.

2. Wiegendood in sommige gevallen veroorzaakt door afwijking in het DNA

Uit een nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Communications blijkt dat naast vroeggeboorte en een laag geboortegewicht ook een genetische afwijking aan de oorzaak van wiegendood kan liggen, althans in sommige gevallen. Zo ontdekten de onderzoekers dat een genetische afwijking die de manier waarop het lichaam lipiden (bijvoorbeeld vetten en cholesterol) verwerkt verstoort, verband houdt met wiegendood. Doordat de baby’s de vetten in melk niet kunnen afbreken, kan immers een opeenhoping van vetten ontstaan die de hartfunctie verstoort waardoor het hart uiteindelijk stopt met kloppen. Die afwijking staat ook wel bekend als mitochondrieel trifunctioneel eiwit (MTP)-deficiëntie, een zeldzame ziekte die voorkomt dat het lichaam vetten kan omzetten in energie. Dat komt door een gebrek aan activiteit in de enzymen die normaal gezien het vet afbreken en hebben te maken met een zeldzame genetische afwijking: HADHA.

Om tot die bevinding te komen kweekten de onderzoekers hartcellen van stamcellen in een schaal. Daarvan werden er sommige genetisch gemanipuleerd zodat ze het HADHA-gen bevatten. Andere hartcellen werden niet gemanipuleerd. Wat bleek? De cellen zonder afwijking ontwikkelden zich normaal, terwijl de cellen met het HADHA-gen geen regelmatige hartslag konden behouden en niet in staat waren om te vetten om te zetten in energie.

3. Zwangere vrouwen die gestresseerd zijn hebben meer kans op een meisje

Onderzoekers hebben al vaker het effect van stress tijdens een zwangerschap onder de loep genomen, maar nu hebben wetenschappers van de Columbia-universiteit ontdekt dat het ook een invloed heeft op het geslacht van je kleintje. De onderzoekers hebben aan 187 gezonde, zwangere vrouwen gevraagd om een dagboek bij te houden. Daarnaast moesten de moeders in spe ook vragenlijsten invullen en elke dag een medisch onderzoek ondergaan. Daaruit blijkt dat 17% van de vrouwen last heeft van psychische klachten door stress, zoals depressieve gedachten en angstgevoelens. Nog eens 16% kampt met fysieke klachten. Denk aan een hogere bloeddruk en grotere calorie-inname. Deze vrouwen kregen opvallend meer meisjes dan jongens. “We weten al langer dat jongens gevoeliger zijn voor prenatale invloeden”, stelt hoofdonderzoeker Catherine Monk. Dit zou kunnen verklaren waarom gestresseerde vrouwen minder kans hebben om te bevallen van een zoon.