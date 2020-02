Fit- & gezondupdate: ‘Zelfs 1 glas alcohol is schadelijk voor je ongeboren baby’ en andere nieuwtjes

01 februari 2020

11u03 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. In de buurt van groen wonen verlaagt je risico op dementie

Uit onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health, blijkt da wonen nabij of in een groene omgeving, het risico op het ontwikkelen van bepaalde neurologische aandoeningen kan verlagen. Om tot die conclusie te komen, bestudeerden onderzoekers van de Universiteit van British Columbia meer dan 670.000 volwassenen die meer dan 50 meter van een drukke hoofdweg woonden of meer dan 160 meter van een belangrijke snelweg. Daaruit konden ze afleiden dat het wonen nabij belangrijke snelwegen leidde tot een toename van 14% in niet-Alzheimer-gerelateerde dementie en de ziekte van Parkinson. Dat terwijl wonen in de buurt van groene ruimtes het risico op diezelfde aandoeningen significant verlaagde.

2. Te weinig zonlicht vermindert je vetverbranding

Onderzoekers van het Cincinnati Children’s Hospital ontdekten dat de blootstelling aan licht een invloed heeft op je vetverbranding. Bij een experiment met muizen bleek namelijk dat ze zich niet meer konden opwarmen, en dus ook geen vet meer konden verbranden, als ze niet over het OPN3-gen beschikte en werden blootgesteld aan blauw licht met een golflengte van 480 nanometer. Die golflengte is een natuurlijk onderdeel van zonlicht, maar komt alleen in lage niveaus voor bij het meeste kunstmatige licht. Maar zelfs als de muizen wel over het gen beschikte, maar niet aan het specifieke licht werden blootgesteld, konden de muizen zich niet goed opwarmen en slaagden ze er niet in om vet te verbranden. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat een gebrek aan zonlicht je vetverbranding negatief kan beïnvloeden.

3. Zelfs 1 glas alcohol schadelijk voor je ongeboren baby

In het verleden bestond er twijfel of af en toe glaasje alcohol drinken tijdens de zwangerschap kwaad kan voor je ongeboren kind. Om daadwerkelijk te weten te komen of occasioneel drinken tijdens de zwangerschap je embryo schaadt, analyseerden wetenschappers van de Universiteit van Bristol 23 oudere studies met verschillende onderzoeksmethodes. Wat bleek? Ze konden geen veilige ondergrens vaststellen. Ze vonden wel dat de consumptie van alcohol de cognitieve vaardigheden van een kind altijd beïnvloedt, zelfs als het ouder wordt en dat het tot een lager geboortegewicht kan leiden.