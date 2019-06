Fit- & gezondupdate: wie smartphone intens gebruikt, slaapt slechter en andere nieuwtjes Redactie

08 juni 2019

13u08 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Studenten die hun smartphone vaak en veel gebruiken, slapen slechter

Onderzoekers van de universiteiten van Gent en Antwerpen hebben 1.889 jongeren ondervraagd over het gebruik van hun smartphone en slaapgewoonten. Wat blijkt? Studenten die hun smartphone vaker gebruiken, hebben een veel kleinere kans om een goede slaapkwaliteit te ervaren. Concreet wordt intensief smartphonegebruik gelinkt aan een 11% lagere kans op een goede slaapkwaliteit. Het effect is nog groter bij vrouwelijke studenten.

Daarnaast blijken de studenten over het algemeen ook significant minder te slapen als ze een smartphone hebben. Studenten met een hoog smartphonegebruik slapen gemiddeld 12 minuten minder per nacht. Enkele mogelijke verklaringen: nachtelijke meldingen kunnen de slaap uiteraard onderbreken. Schermen produceren ook fel licht dat de aanmaak van slaaphormonen afremt én activiteiten op je smartphone kunnen verschillende emoties opwekken die een zorgeloze slaap verhinderen.

2. Op deze leeftijd verliezen kinderen gemiddeld hun zin in sporten

Op welke leeftijd verliezen kinderen de spontane zin in fysieke activiteit? Om die vraag te beantwoorden volgden onderzoekers van de Universiteit van Genève (Zwitserland) gedurende 2 jaar 1.200 8- tot 12-jarigen in Genève. Al vanaf de leeftijd van 9 jaar bleken de positieve prikkels om te bewegen te verminderen. Kinderen sporten dan niet zozeer omdat ze het zelf leuk vinden of zich er goed bij voelen. In de plaats komen minder duurzame externe prikkels: ze doen het alleen nog om een goed cijfer te krijgen of om hun imago bij anderen te verbeteren.

Elke dag 60 minuten matige tot intensieve beweging, dat is de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft voor kinderen en jongeren. Maar van de Vlaamse kinderen tussen 6 en 9 jaar haalt amper 7% deze richtlijn. Bij de adolescenten (10 tot 17 jaar) is dat zelfs minder dan 3%, zo bleek vorig jaar nog uit onderzoek van de KU Leuven in samenwerking met de UGent, Sciensano en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

“De situatie is problematisch, niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd”, zei professor Jan Seghers van de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (KU Leuven) daar toen over. “Onze veranderende samenleving werkt zittend gedrag in de hand en heeft een negatieve invloed op de fysieke activiteit. Nochtans is voldoende beweging essentieel voor de groei en ontwikkeling van kinderen: niet alleen op fysiek vlak, maar ook voor de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling.”

3. De overgrote meerderheid van de mensen weet niet hoeveel fruit en groenten ze dagelijks moeten eten

Maar liefst 86% van de mensen weet niet dat ze dagelijks 5 porties fruit en groenten moeten eten. Dat staat in het nieuwe Health and Food Supplements Information Service-rapport. De onderzoekers baseerden zich hiervoor op de Britse nationale dieet- en voedingsenquête en de resultaten van Defra Family Food-rapport. Ze ontdekten ook dat slechts 31% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar dagelijks 5 porties fruit en groenten consumeert, iets meer dan een kwart van de 65-plussers dat doel bereikt en slechts 8% van de 11- tot 18-jarigen.

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat niet alleen de Britten, maar ook de Belgen te weinig groenten en fruit eten. Zo eet de Belg gemiddeld slechts 145 gram groenten per dag, wat ruim onder de aanbevolen hoeveelheid ligt van 200 gram bij de warme maaltijd plus rauwkost of kom soep bij de broodmaaltijd. Daarnaast eet amper de helft van de bevolking dagelijks fruit, hoewel de aanbevolen hoeveelheid 2 à 3 stuks bedraagt.