Fit- & gezondupdate: waar je woont beïnvloedt je gewicht en andere nieuwtjes

Nele Annemans

17 augustus 2019

16u13 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Waar je woont en werkt beïnvloedt je gewicht

Het aantal en type winkels waar je eten kan kopen op de route tussen werk en huis heeft een aanzienlijk effect op je lichaamsgewicht. Dat geldt ook voor de winkels rond je woonomgeving, zo blijkt uit een studie van de Arizona State University. Tijdens het onderzoek is gekeken naar 710 werknemers van diverse basisscholen in de Amerikaanse stad New Orleans die voor hun werk moeten reizen. Onderzoeker Adriana Dornelles analyseerde hoeveel supermarkten, restaurants en fastfoodketens er waren in een omtrek van een kilometer van de woon- en werkomgeving van de werknemers. Daarnaast keek ze naar hoeveel winkels er op de route lagen tussen werk en huis. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal fastfoodketens langs de route tussen werk en huis samenhangt met een hogere BMI, een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Hoe hoger je BMI, hoe hoger de kans op gezondheidsrisico’s. Tussen het lichaamsgewicht en het aantal fastfoodrestaurants en supermarkten in de woonomgeving werd hetzelfde verband gevonden. Het onderzoek vond daarentegen geen samenhang tussen lichaamsgewicht en het aantal winkels rondom de werkomgeving.

2. Een appel per dag eten is echt goed voor je gezondheid

‘An apple a day keeps the doctor away’, zo luidt het aloude gezegde. Blijkbaar schuilt er ook een grond van waarheid in. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat mensen die dagelijks appels eten, meer specifiek 500 mg flavonoïden, ofwel antioxidanten die onder andere in appels zitten, minder risico lopen om te sterven door kanker of een hartaandoening. Om tot die conclusie te komen, hebben wetenschappers van de Edith Cowan Universiteit de gegevens van een oudere studie geanalyseerd. Het gaat om het zogenoemde ‘Danish Diet, Cancer and Health’-onderzoek waar 53.048 mensen aan deelnamen en 23 jaar lang gevolgd werden. Tijdens die periode werd nauwgezet bijgehouden wat de deelnemers aten. Op die manier konden de wetenschappers nagaan hoeveel flavonoïden ze dagelijks naar binnen speelden. Wat bleek? Mensen die per dag 500 mg flavonoïden consumeerden, liepen 36% minder risico om de volgende 23 jaar te sterven. Concreet zakte het risico om te overlijden door hart- en vaatziekten met 38%, door kanker met 36%.

3. Onrustige kinderen lopen minder risico op obesitas

Kinderen worden vaak op de vingers getikt als ze zitten te wriemelen, maar uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Strathclyde blijkt dat dat gedrag hen wel beschermt tegen obesitas. Voor de studie die verscheen in het tijdschrift ‘PLOS One’ zetten onderzoekers 40 kinderen tussen de leeftijd van 4 en 5 jaar gedurende een uurtje in een observatieruimte. Daar werd hun calorieverbruik alsook hoe vaak ze van houding veranderden gemeten terwijl ze een scala aan activiteiten deden zoals televisie kijken, met speelgoed spelen, tekenen ... Ze stelden vast dat het meest onrustige kind maar liefst 53 keer veranderde van positie, bijvoorbeeld van zittend naar staand of van liggend naar lopend. Het meest kalme kind wisselde slechts 11 keer per uur van houding. Daaruit bleek dat het meest rusteloze kind 14% meer calorieën verbrandde dan de meest sedentaire. Voor een gemiddeld kind van die leeftijd, dat meestal 10 uur per dag zit, zou dat neerkomen op een 22.000 extra calorieën per jaar, waardoor 2,8 kg gewichtstoename voorkomen wordt. Je kind dus vlijtig laten wriemelen kan volgens de onderzoekers helpen om obesitas te voorkomen.