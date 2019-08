Fit- & gezondupdate: vrouwen zijn geen betere multitaskers en andere nieuwtjes



24 augustus 2019

Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij.

1. Vrouwen zijn geen betere multitaskers

Blijkbaar zijn vrouwen niet zo’n geboren multitaskers als altijd al beweerd werd. Meer zelfs: wanneer het gaat over verschillende taken op hetzelfde moment uitvoeren blijkt er weinig tot geen verschil te bestaan tussen beide seksen. Dat staat in een nieuwe studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Voor het onderzoek moesten 48 mannen en 48 vrouwen een heleboel taken uitvoeren. Soms moesten taken afwisselen, de andere keer moesten ze twee opdrachten tegelijk uitvoeren. De wetenschappers controleerden hoe accuraat en hoe snel de deelnemers de proeven tot een goed einde brachten. Ze zagen daarbij geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen. “Onze bevindingen bevestigen het wijdverspreide stereotype - dat vrouwen beter kunnen multitasken dan mannen - niet”, besluiten de auteurs.

2. Meisjes en jongens kunnen borsten krijgen van lavendelolie

Jongens en meisjes die lavendelolie gebruiken, kunnen al borsten ontwikkelen. Opvallend: ze zijn jonger dan 8 jaar en vertonen geen andere tekenen van de pubertijd. Dat staat te lezen in een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Wanneer de kinderen stoppen met het gebruik van de etherische olie, eindigen hun symptomen ook.

De meisjes die onderzocht werden in de studie maakten gebruik van parfum, zeep en stokjes met lavendelolie. De enige jongen die deelnam aan het onderzoek besprenkelde zichzelf met eau de cologne met lavendelolie. Toen hij 4 jaar was, merkte hij dat hij vergrote borstjes kreeg. “Dit onderzoek suggereert dat etherische oliën in sommige gevallen vroege borstvorming kan veroorzaken bij jongens en meisjes in hun prepubertijd”, besluit hoofdonderzoeker Jeffrey Ramsey van het Amerikaanse onderzoekscentrum National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).

3. Vapen zonder nicotine tast hart en bloedvaten aan

Elektronisch roken zit al een tijdlang fiks in de lift. Toch hing er de voorbije jaren een walm van onheilstijdingen rond de e-sigaret. Een aantal (kleinschalige) onderzoeken stelden bijvoorbeeld al dat dampen het risico op kanker en hartziektes verhoogt. Begin juni stond in een nieuw rapport van de Europese vereniging van longartsen te lezen dat de e-sigaret een truc van de tabaksindustrie is om rokers verslaafd te houden. Een maand later wezen experts van het Vlaams Instituut Gezond Leven dan weer dat voor hardleerse rokers de elektronische sigaret met nicotine net een prima middel is om de echte sigaret af te zweren. Ze riepen zelfs in de Artsenkrant huisartsen op om hun patiënten “geen schrik aan te jagen” wanneer die met een e-sigaret willen stoppen met roken. Toch doet een nieuwe studie in de journal Radiology, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania, nu wederom enkele alarmbellen rinkelen. Om het effect van vapen zonder nicotine op de bloedvaten te kennen, namen de onderzoekers MRI-scans van 31 vrijwilligers die dit type van e-sigaretten gebruiken maar nooit gewone sigaretten gerookt hebben.

Zelfs één enkele sessie vapen - 16 keer 3 seconden inhaleren - bleek al serieuze gevolgen te hebben. De MRI-scan toonde aan dat er 17,5% minder bloed door de dijslagader (die het been voorziet van bloed, nvdr.) stroomde. Er werd ook zo’n 20% minder zuurstofrijk bloed door de andere aderen gepompt en de bloedvaten van de deelnemers waren ongeveer 34% minder verwijd, wat betekent dat er minder bloed door de vernauwde doorgangen kon stromen. Meer vernauwde bloedvaten heeft tot gevolg dat er minder bloed de verschillende lichaamsdelen bereikt, wat inhoudt dat ze ook minder zuurstof krijgen. Als de zuurstof volledig wordt afgesneden, kun je een beroerte of hartaanval krijgen.