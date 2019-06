Fit- & gezondupdate: vrouwen die slapen met televisie aan komen makkelijker bij en meer nieuwtjes TVM

15 juni 2019

15u22 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Wit vlees even slecht voor cholesterol als rood vlees

Uit een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘American Journal of Clinical Nutrition’, blijkt dat het eten van rood vlees hetzelfde effect heeft op de slechte cholesterol en de totale hoeveelheid cholesterol als het consumeren van wit vlees. Voor dat onderzoek werden 113 gezonde volwassenen tussen de 21 en 65 jaar verdeeld in 2 groepen. De eerste groep volgde een dieet met veel verzadigd vet waarbij 25% van hun energie afkomstig was van 3 verschillende soorten eiwitten. De eerste 4 weken namen ze hun eiwitten op via rood vlees, de volgende 4 weken via wit vlees en de laatste 4 weken via plantaardige eiwitten. De tweede groep volgde hetzelfde driedelige programma, alleen volgden zij een dieet met weinig verzadigde vetten.

Voedingskundige Patrick Mullie nuanceert de resultaten wel meteen: “Zowel het dieet met rood vlees in als dat met wit vlees bevatte evenveel verzadigde vetzuren waardoor er dus geen verschil op te merken was”, aldus Mullie. Dit is dan ook geen vrijgeleide om opnieuw meer rood vlees op je menu te zetten. Van wit vlees is immers de impact op onze gezondheid nog niet duidelijk aangetoond. Zo zijn er geen ongunstige effecten op te merken, maar ook geen gunstige. Het eten van te veel rood vlees wordt daarentegen wel afgeraden omdat het onder andere de kans op darmkanker zou vergroten en ook een grote impact heeft op het milieu.

2. Vrouwen die slapen met licht of televisie aan komen makkelijker aan

Vrouwen die met licht of de televisie aan slapen, zien 5 jaar later gemiddeld 5 kilogram meer op de weegschaal prijken. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gisteren verscheen in het medische tijdschrift JAMA Internal Medicine. Voor het onderzoek werden de gegevens van 43.722 Amerikaanse vrouwen tussen de 35 tot 74 jaar geanalyseerd. De gegevens bevatten informatie over hun slaapgewoontes en over hun BMI. Zo moesten de vrouwen aangeven of ze sliepen zonder licht, met een klein nachtlampje in de kamer, met licht van buiten de kamer of met licht of een televisie in de kamer.

Wat bleek? Vrouwen die sliepen in een kamer met licht of een televisie, kwamen gemiddeld 5 kilogram of meer aan, zagen een stijging 10% in hun BMI en hadden een hoger risico op overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9) en obesitas (BMI boven de 30) dan vrouwen die niet werden blootgesteld aan licht. En hoe meer licht er in de kamer was, hoe sterker het verband. Meer precies hadden vrouwen die met licht sliepen 17% kans om 5 kilogram aan te komen in de komende 5 jaar. Daarnaast hadden ze 22% meer kans op overgewicht en 33% op obesitas.

Toch had de studie ook enkele beperkingen. Zo kon er alleen een relatie worden aangetoond, maar geen causaal verband. Het is dus niet duidelijk of de extra kilootjes wel degelijk het gevolg zijn van slapen met licht. Bovendien moesten de vrouwen zelf aangeven of ze met licht sliepen of niet en ze werden ook niet gevraagd waarom ze de lichten aanhielden.

3. Nog eens bewezen hoe belangrijk groenten en fruit zijn

Een dieet rijk aan fruit en groenten wordt direct gelinkt aan een betere cardiovasculaire gezondheid en een verminderd risico op een overlijden ten gevolge van een beroerte, zelfs bij jongeren. Dat blijkt uit een grootschalige studie waarvoor onderzoekers van de Tufts Universiteit 266 enquêtes over het onderwerp van meer dan 1,6 miljoen mensen in meer dan 100 landen over heel de wereld bestudeerden.

Nu is het ook weer niet nieuw dat groenten en fruit een belangrijke invloed hebben op onze gezondheid, maar dit soort onderzoeken blijft nodig, vindt voedingsdeskundige Inge Coene van voedingsinformatiecentrum NICE. “Groenten en fruit hebben bij het grote publiek terecht een gezond imago. Toch blijkt het voor de meesten nog altijd een hele opdracht om de aanbevelingen te halen. Uit de laatste voedselconsumptiepeiling blijkt dat de Belg gemiddeld slechts 145 gram groente en 1 stuk fruit per dag eet.”

Het concrete advies voor groenten en fruit luidt voor volwassenen in Vlaanderen 300 gram groenten (bv. 200 gram of een half gevuld bord bij de warme maaltijd, een kommetje rauwkost of groentesoep bij de broodmaaltijd, snoepgroenten tussendoor) en minstens 2 stukken (250 g) fruit per dag (bv. tussendoor, als dessert, als beleg).