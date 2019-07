Fit- & gezondupdate: vroeggeborenen vinden minder makkelijk een partner en andere nieuwtjes Nele Annemans

20 juli 2019

12u08 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Er bestaat een link tussen anorexia en het metabolisme

Lange tijd werd anorexia bekeken als een puur psychische stoornis, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Een nieuwe grootschalige studie toont immers aan dat er een link bestaat tussen de aandoening en het metabolisme. Voor de studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke blad Nature Genetics, werd het DNA van 17.000 mensen met de eetstoornis en 55.000 mensen met een gezond gewicht gecontroleerd. Concreet stelden de wetenschappers vast dat er 8 genetische factoren zijn die de kans op het ontwikkelen van de eetstoornis anorexia vergroten. Deze factoren spelen ook een rol bij andere psychiatrische aandoeningen zoals depressie, een obsessief-compulsieve stoornis of schizofrenie. Maar er is dus ook een verband tussen die factoren en een abnormaal metabolisme. Opvallend: de factoren lijken ook een invloed te hebben op fysieke activiteit, wat kan verklaren waarom mensen met anorexia vaak ook heel sportief zijn.

2. Vrouwen zijn 9 dagen per jaar minder productief door menstruatie

Door menstruatie zijn vrouwen gemiddeld 9 dagen per jaar minder productief op het werk. Dat schrijven onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) van Nijmegen in het onlinemagazine BMJ Open. De onderzoekers stelden dit vast aan de hand van een onlineonderzoek via sociale media, dat voortborduurde op een eerdere inventarisatie. Meer dan 32.000 vrouwen vulden een uitgebreide vragenlijst in. Aan de vrouwen die aangaven dat zij last hadden van hun menstruatie, werd gevraagd hoeveel minder productief zij waren in die periode. Zij vulden bijvoorbeeld in dat ze door hevige buikpijn 50% minder werk konden verrichten. Ongeveer 1 op de 7 respondenten nam tijdens de menstruatie vrij van werk of school, waarbij bijna 3,5% beweerde dit tijdens elke of bijna elke menstruatiecyclus te doen. Het gemiddeld aantal opgenomen ziekteverlofdagen bedroeg iets meer dan één dag per jaar.

Het verbaast gynaecoloog en onderzoeker Bertho Nieboer dat er een groot verschil bestaat tussen het aantal verzuimdagen en het productiviteitsverlies. “Blijkbaar houden vrouwen zichzelf op de been met pijnstillers, en gaan ze gewoon door met werk of school.” De meeste vrouwen melden zich niet ziek, alhoewel ze zich niet goed voelen. En als ze zich al ziek melden, geeft slechts 1 op de 5 vrouwen bij de werkgever of school de échte reden van afwezigheid op. De rest geeft niks op of verzint iets anders, blijkt uit het onderzoek.

3. Vroeggeborenen vinden minder makkelijk een partner

Vroeggeborenen hebben in hun volwassen leven een aanzienlijk lagere kans om een (seksuele) partner te vinden en kinderen te krijgen. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Warwick, Groot-Brittannië, die is gepubliceerd in het vakblad JAMA. De Britse onderzoekers keken daarvoor naar 21 studies met deelname van in totaal meer dan 4 miljoen volwassenen. De vroeggeborenen onder hen bleken 28% minder kans te hebben op het vinden van een liefdesrelatie dan voldragen soortgenoten. En de kans om zelf ouder te worden bleek 22% lager. Het effect bleek bovendien sterker naarmate de zwangerschap korter had geduurd. Voor extreem vroeggeborenen – 28 weken of minder – was de kans op een liefdesrelatie nog lager. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het om een oorzakelijk verband gaat. Dat heeft niet te maken met handicaps of medische problemen, zeggen ze, maar met het feit dat vroeggeborenen vaak wat meer verlegen zijn en sociaal terughoudend. Dat zou het voor hen moeilijker maken relaties aan te gaan.