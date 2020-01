Fit- & gezondupdate: seks kan menopauze uitstellen en andere nieuwtjes NA

18 januari 2020

12u28 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Grootschalige studie toont aan hoe muziek je sportprestaties verbetert

Om het effect van muziek op lichaamsbeweging te onderzoeken, analyseerden Australische wetenschappers bijna 140 studies die teruggingen tot 1911. Ze keken daarbij naar het verband tussen lichamelijke activiteiten en muziek, maar lieten sporten als dans eruit omdat die doorgaans al onder muziek worden beoefend. Wat bleek? Muziek luisteren zorgde er niet alleen voor dat de deelnemers van het sporten genoten, maar het verbeterde ook hun zuurstofverbruik, waardoor de proefpersonen hun training efficiënter en aangenamer verliep en hun sportprestaties verbeterden.

2. Midlifecrisis bestaat echt: op 47,2 jaar voelen we ons het ongelukkigst

Om het verband tussen geluk en leeftijd te achterhalen, bestudeerde professor economie David Blanchflower aan het Dartmouth College in de Verenigde Staten de gegevens van 132 landen. Daarbij analyseerde hij de jaarlijkse bevolkingsenquêtes in Groot-Brittannië van mensen onder de 70 jaar en dat tussen 2016 en 2018. Meer specifiek onderzocht hij het antwoord op de vraag: “Hoe tevreden ben je over het algemeen met je leven op dit moment?” 0 betekende helemaal niet tevreden en 10 helemaal tevreden.

Daaruit bleek dat veertigers allemaal een antwoord gaven tussen de 7,7 en 7,9, wat het laagste cijfer was onder alle leeftijdscategorieën. Op de leeftijd van 47,2 jaar zou ons geluksgevoel het laagst zijn. “Op die leeftijd veranderen er vele sociale relaties. Heel wat huwelijken stranden en de eerste leeftijdsgenoten worden ziek of sterven. Maar het is ook het punt waarop we onze ambities uit onze jeugd moeten loslaten. Dat leidt allemaal tot een lager geluksgevoel.”

3. Studie toont aan dat je je menopauze kan uitstellen door regelmatig te vrijen

Vrouwen die wekelijks of maandelijks seksueel actief zijn, hebben volgens een nieuwe studie van de University College of London bij 3.000 vrouwen een lager risico om vroeg in de menopauze te komen in vergelijking met vrouwen die aangaven minder frequent dan maandelijks seks te hebben. De onderzoekers merkten op dat vrouwen die wekelijkse seksuele activiteit meldden, maar liefst 28% minder kans hadden om vervroegd in de menopauze te komen dan vrouwen die minder dan maandelijks seksueel actief waren. Seksuele activiteit omvat in dit geval geslachtsgemeenschap, orale seks, seksueel aanraken of masturbatie.