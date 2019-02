Fit- & gezondupdate: ochtendmensen lopen minder risico op depressie en andere nieuwtjes LDC

02 februari 2019

10u36

Bron: De Morgen, The Independent, Eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Ontbijt is toch niet de belangrijkste maaltijd van de dag

“Eet ’s morgens als een keizer, ’s middags als een koning en ‘s avonds als een bedelaar.” Al jaren wordt beweerd dat je het ontbijt niet mag overslaan. En al zeker niet wanneer je op je lijn let. De redenering gaat immers als volgt: wie ‘s ochtends niet smult, eet uiteindelijk meer tijdens de dag.

Maar die uitleg klopt niet volledig, zeggen experten van de Monash University in Melbourne in Australië. Zij ontdekten dat wie het ontbijt overslaat, gemiddeld zo’n 260 calorieën minder consumeert op een dag. Bovendien is er geen verschil over de werking van ons metabolisme tussen mensen die ontbijten en mensen die niet ontbijten. Kortom, er is geen bewijs dat ontbijten zou helpen bij het verliezen van gewicht.

2. Ochtendmensen lopen minder risico op psychologische problemen

Ben jij een ochtend- of avondmens? Dat onderscheid is wel degelijk belangrijk, zo blijkt uit een onderzoek bij 700.000 mensen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Vroege vogels zouden in het algemeen in een betere gezondheid verkeren én ze lopen minder risico op psychologische problemen zoals depressie en schizofrenie. Een mogelijke verklaring is dat ochtendmensen aan meer natuurlijk zonlicht worden blootgesteld, waardoor ze ook meer serotonine - ook wel het ‘goed gevoel’-stofje genoemd - aanmaken.

Moeten nachtuilen zich nu zorgen maken? Neen, toch niet. Er is alleen een verband gevonden tussen de twee. Dat betekent niet dat avondmensen gedoemd zijn om later te kampen met psychologisch problemen. Meer onderzoek is nodig om het verband ertussen uit te klaren.

3. Pijn bij meisjes wordt minder serieus genomen dan bij jongens

Psychologen van de universiteiten van Yale en Georgia hebben ontdekt dat mensen anders reageren op een jongen die pijn heeft dan op een meisje dat met hetzelfde kwaaltje rondloopt. Dat schrijven ze in het wetenschappelijke vakblad The Journal of Pediatric Psychology. Om tot die conclusie te komen, lieten de onderzoekers een filmpje zien aan 264 mannen en vrouwen. Op die beelden was te zien hoe een dokter in de vinger van een 5-jarig kindje prikte. Het was alleen niet helemaal duidelijk of het om een jongen of meisje ging. Een deel van de proefpersonen kreeg te horen dat het kind Samantha heette, de rest dacht dat het om een zekere Samuel ging.

Wat bleek? De deelnemers dachten dat Samuel meer pijn had dan Samantha. Een mogelijke verklaring is dat mensen nog steeds te veel nadenken in clichés. À la: jongens zijn harder voor zichzelf en meisjes durven weleens overdrijven als ze een pijntje hebben.