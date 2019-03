Fit- & gezondupdate: muziek beïnvloedt de smaak van kaas en nog andere nieuwtjes Redactie

16 maart 2019

11u55

Bron: Eigen berichtgeving, De Morgen 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Anticonceptiemiddelen gebruiken én toch zwanger worden? Één specifiek gen is de boosdoener

Wie anticonceptiemiddelen gebruikt, heeft altijd een ieniemienie petieterige kans om zwanger te worden. Hoe dat komt, was lange tijd niet duidelijk. Vaak werd gedacht dat vrouwen die onverwacht en ongepland een kind verwachten, hun anticonceptiemiddel fout hadden gebruikt. Maar dat klopt niet, beweren wetenschappers van de University of Colorado Anschutz Medical Campus. Na een onderzoek bij 350 vrouwen met een anticonceptiestaafje stelden ze vast dat één specifiek gen de boosdoener is. Namelijk het CYP3A7*1C-gen.

Het probleem? Het produceert het CYP3A7-enzym. “Dat enzym breekt de hormonen - die afgescheiden worden door het staafje - af. Daardoor lopen vrouwen meer risico om toch zwanger te raken. Dat is zeker het geval als ze anticonceptiemiddelen gebruiken met een lage dosis hormonen”, legt hoofdauteur Aaron Lazorwitz uit.

2. Wetenschappers vinden link tussen alzheimer en hormoontherapie

Heel wat vrouwen die last hebben van vermoeidheid of korte koortsaanvallen rond de menopauze, starten een hormoontherapie op. Maar Finse wetenschappers waarschuwen nu dat daar een risico aan verbonden is. Volgens de studie, die gepubliceerd is in het Britse wetenschappelijke blad BMJ, hebben vrouwen die een hormoontherapie gebruiken, tot 9% meer kans op dementie. Bij vrouwen ouder dan zestig gaat het zelfs om 38%. Zeker voor vrouwen die meer dan tien jaar lang hormonen innamen lijkt er een verband te bestaan.

Toch komt er ook kritiek op het onderzoek, vooral omdat het factoren als leeftijd of diabetes niet in acht nam. “Het extra risico is zo klein dat zeker vrouwen die de hormonen maar even nemen op voorschrift zich niet moeten laten afschrikken”, besluit James Pickett, hoofd van het Britse Alzheimer’s Society op CNN.

3. Muziek beïnvloedt de smaak van kaas

Verschillende muziekstijlen beïnvloeden de smaak van kaas. Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit voor de Kunsten uit Bern. Ze lieten de kazen maandenlang rijpen op de geluiden van ‘Stairway to Heaven’ van Led Zeppelin, techno, de muziek van Mozart of de rap van A Tribe called quest. We hebben twee onderzoeken uitgevoerd, de ene wetenschappelijk, de andere met een jury van experts. Beiden zijn tot de conclusie gekomen dat er verschillen in smaak en geur zijn, afhankelijk van de muziek waarmee de kaas gerijpt is”, aldus Peter Kraut, onderdirecteur van de Muziekafdeling van de Universiteit van de Kunst in Bern en woordvoerder van de jury.