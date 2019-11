Fit- & gezondupdate: meer ziektes door kant-en-klare salades en andere nieuwtjes Nele Annemans

16 november 2019

15u27 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Hik kan cruciale rol spelen bij hersenontwikkeling van baby’s

Voor een studie bekeken onderzoekers de hersenscans van 13 pasgeboren baby’s en maten ze de samentrekkingen van hun middenrif als gevolg van de hik. Daarop merkten ze dat elke keer als een baby zou gaan hikken (en hun middenrif zou samentrekken), twee grote hersengolven ontstonden, gevolgd door een derde. De wetenschappers geloven dat de hersenen van een baby het hikgeluid verbinden met het gevoel van hun middenrifcontracties, en dat dat proces uitermate belangrijk is bij het maken van hersenverbindingen. “De hik bij baby’s kan leiden tot signalen in het brein die de baby’s helpen om zelfstandig hun ademhaling te reguleren”, aldus mede-onderzoeker Lorenzo Fabrizi.

2. Kunstzinnige activiteiten hebben positieve invloed op je gezondheid

Uit een grootschalig rapport van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) blijkt dat kunstzinnige activiteiten zoals koorzang, kalligrafie en didgeridoo spelen allerlei ziektes kan voorkomen en behandelen. Volgens de WHO kunnen bepaalde kunstvormen immers dezelfde of zelfs betere effecten hebben als medicatie of lichaamsbeweging op bepaalde aandoeningen. Voor hun bevindingen werd er naar meer dan 3.000 studies gekeken, die verschenen tussen januari 2000 en mei 2019. De studies hadden betrekking op psychische en lichamelijke aandoeningen, waaronder ziekten zoals kanker, diabetes, beroertes maar ook posttraumatische stoornissen en depressie. De kunsten zelf werden opgedeeld in vijf categorieën: podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, cultuur en online kunst.

3. Meer ziektes door kant-en-klare salades

Uit een nieuwe review van wetenschappers van de universiteit van Turijn die verscheen in het tijdschrift ‘Plant Disease’ blijkt dat sinds de verkoop voorverpakte salades gestegen is, ook het aantal ziekteverwekkers is toegenomen. De onderzoekers ontdekten vooral nieuwe ziekten die de bladeren doen verwelken en bladvlekken veroorzaken en dat op tal van soorten bladgroenten zoals raketsla, veldsla, andijvie en spinazie. Hoewel de grootste dreiging schuilt voor de producenten, kunnen de ziektes ook de consument schaden. “Bladgroenten kunnen geïnfecteerd worden en als de hygiënische omstandigheden het laten afweten, dan kunnen ziektes als E. Coli en Salmonella veel sneller verspreid worden”, aldus de onderzoekers. Toch is er niet meteen reden voor paniek. “Producenten van kant-en-klare producten moeten zich aan strikte voorschriften houden. Als daaraan voldaan wordt, is de kans klein dat de ziekteverwekkers zich verspreiden.”