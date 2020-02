Fit- & gezondupdate: meer dan 10 bedpartners verhoogt je risico op kanker tot 91% & andere nieuwtjes NA

22 februari 2020

1. Honden kunnen helpen bij kankerbehandelingen

Honden zijn niet alleen trouwe huisgenoten, ze kunnen ook helpen bij het genezen van tumoren. Dat blijkt uit een studie van de Jackson Laboratory. Van kwaadaardige tumoren zijn gliomen de meest voorkomende in onze hersenen. Dat type tumor treft zowel mensen als honden, die net zo vaak als wij de diagnose kunnen krijgen. De informatie zette onderzoekers aan om de evolutie van een tumor bij een hond te bestuderen, om die te vergelijken met die bij de mens. Zo achterhaalden de wetenschappers de precieze ontwikkeling van menselijke en dierlijke gliomen. Daarbij waren ze verrast door de significante gelijkenissen tussen de twee. Dankzij deze bevindingen zijn onderzoekers nu in staat om meer research te doen naar de effectiviteit van verschillende kankerbehandelingen. Daarbovenop dragen de schattige beestjes dragen ook bij aan een gezond hart. Uit een onderzoek dat verscheen in het medische tijdschrift Mayo Clinic Proceedings blijkt namelijk dat wie een huisdier heeft, vaker fysiek actief is en een betere bloedsuikerspiegel heeft.

2. Door je partner zijn geur slaap je beter

De liefde gaat niet door de maag, maar door de neus. Dat blijkt alvast uit een nieuwe studie van enkele Canadese onderzoekers van de The University of British Columbia. Zij ontdekten namelijk dat de geur van je partner je slaapkwaliteit kan verbeteren. Om tot die vaststelling te komen, analyseerden enkele onderzoekers de slaapdata van 155 mensen die al jarenlang in een vaste relatie zitten. Elke deelnemer kreeg twee identieke T-shirts waarin ze telkens twee nachten moesten slapen. Het eerste T-shirt was ongebruikt, de tweede werd 24 uur door hun partner gedragen en daarna ingevroren om de geur te behouden. Tijdens die 24 uur werden ze gevraagd om geen deodorant of andere geparfumeerde lichaamsproducten te gebruiken, niet te roken of te sporten en ook bepaalde voeding die een invloed kan hebben op hun lichaamsgeur te vermijden. De deelnemers van het onderzoek zelf wisten niet welk T-shirt ze wanneer droegen.

Om hun slaap te monitoren kregen de proefpersonen ’s nachts een slaaphorloge aan. Daarnaast vulden ze een enquête in over hoe uitgerust ze zich voelden. Wat bleek? Als de proefpersonen in het T-shirt van hun partner sliepen, vertoefden ze niet alleen sneller naar dromenland, maar ging ook hun slaapkwaliteit erop vooruit. “Het effect was zelfs vergelijkbaar met mensen die melatoninesupplementen nemen om beter te slapen”, aldus hoofdauteur Marlise Hofer.

3. Meer dan 10 bedpartners verhoogt je risico op kanker tot 91%

Voor de studie, die opgezet werd door de Anglia Ruskin University en enkele experts uit Oostenrijk, Turkije, Canada en Italië werden de gegevens van 5.722 Engelse 50-plussers bekeken. Daaruit bleek dat vrouwen die met 10 of meer partners de lakens deelden, 91% meer kans liepen om op latere leeftijd kanker te ontwikkelen dan vrouwen die geen of slechts 1 bedpartner hadden. Bij de mannen die meededen aan het onderzoek was het verschil ietsje minder groot. Zo liepen degenen die 10 of meer bedpartners rapporteerden, 69% meer kans om de diagnose van kanker te krijgen. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) verschillende soorten kanker kunnen veroorzaken”, vertelt co-auteur Lee Smith daarover. Daarnaast merkten de onderzoekers op dat de mensen met de meeste bedpartners, vaker rookten en meer alcohol dronken, wat hun risico op kanker ook kan verhoogd hebben.