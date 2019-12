Fit- & gezondupdate: ‘Lichaamstemperatuur kan sleutel zijn tot succes bij het afvallen’ & andere nieuwtjes

07 december 2019

15u23 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Nieuw medicijn kan achteruitgang alzheimer vertragen

Na jaren van vruchteloos onderzoek lijkt het erop dat er een medicijn is ontwikkeld dat de ziekte van Alzheimer kan afremmen. Zo blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat een hoge dosering van het middel aducanumab de achteruitgang van patiënten iets vertraagt en eiwit-ophopingen in de hersenen vermindert. Deelnemers aan het onderzoek hadden allemaal een beginnend stadium van alzheimer. De gegevens laten zien dat de groep die maandelijks een hoge dosering van het medicijn kreeg, na ruim een jaar 20% minder snel achteruitging in denkvermogen en 40% minder achteruitgang te verduren had bij activiteiten in het dagelijks leven.

2. 1 op de 5 kinderen loopt risico om diabetes type 2 te krijgen

Voor een studie van het instituut Centers for Disease Control and Prevention werden de gegevens van 5.786 kinderen en volwassenen verzameld en geanalyseerd over een periode van meer de 10 jaar. Daaruit blijkt dat 1 op de 5 kinderen tussen 12 en 18 jaar prediabetes heeft. Bij jongvolwassenen tussen 19 en 34 jaar is dat zelfs 1 op de 4. Prediabetes is de voorfase van diabetes type 2, het type dat ontwikkeld wordt op latere leeftijd en gelinkt wordt met levensstijl. Wie geen maatregelen treft, zal haast onvermijdelijk suikerziekte ontwikkelen. Dat zijn alarmerende cijfers, zeker in combinatie met de recente studie van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Daaruit bleek dat momenteel 1 op de 10 mensen diabetes heeft. Maar ruim 1 op de 3 daarvan weet dat echter niet.

3. Wetenschappers ontdekken nieuwe manier om sneller gewicht te verliezen

Het mechanisme in je hersenen dat ervoor zorgt dat je lichaamstemperatuur op peil blijft, kan je ook helpen om sneller gewicht te verliezen. Dat blijkt uit een nieuwe studie bij muizen van enkele wetenschappers van het onderzoeksinstituut Scripps Research. Van een bepaalde receptor is bekend dat hij een belangrijke rol speelt zowel bij het reguleren van de lichaamstemperatuur als van de voeding, namelijk de kappa-opioïdereceptor. Het onderzoeksteam vroeg zich af of mensen net meer zouden afvallen als die specifieke receptor geblokkeerd wordt. Om dat te achterhalen, observeerden de wetenschappers twee groepen magere muizen die al 6 weken caloriearm aten. Een groep kreeg een medicijn om de specifieke receptor te blokkeren, de andere niet. Wat bleek? De controlegroep, die het medicijn dus niet kreeg, had zich aangepast aan het nieuwe dieet waardoor ze geen gewicht meer verloren. De experimentele groep vertoonde daarentegen niet alleen een hoger energieverbruik maar verloor ook 6% extra gewicht.