Fit- & gezondupdate: koolhydraten dan toch niet zo slecht en nog andere nieuwtjes TVM

09 maart 2019

13u02 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Koolhydraatarme diëten zouden het risico op hartproblemen verhogen

Hoewel jaren geleden vooral de vetten de schuldige waren voor ons maatje meer, worden nu de koolhydraten in het verdomhoekje gezet. Daarom hebben steeds meer mensen de afgelopen jaren brood, rijst en aardappelen van het menu geschrapt. Zeker nu ook het ketodieet aan populariteit wint onder celebrities. Maar uit een nieuw onderzoek dat volgende week voorgesteld wordt op het jaarlijks congres van het Amerikaanse College voor cadiologie blijkt nu dat koolhydraatarme diëten het risico op voorkamerfirbillatie mogelijk verhogen. Op termijn kan het zelfs leiden tot hartfalen en beroertes.

De wetenschappers onderzochten daarvoor de gegevens van 14.000 mensen over een periode van 20 jaar. Mensen met een lage inname van koolhydraten hadden 18% meer risico in vergelijking met mensen met een matige inname van koolhydraten. Wel nuanceren de onderzoekers dat het onderzoek enkel het verband aantoont en daarom niet noodzakelijk wil zeggen dat koolhydraatarme diëten voorkamerfibrillatie veroorzaken. Ze raden tenslotte aan om niet zomaar onbezonnen aan zo’n dieet te beginnen maar minstens te overleggen met een arts.

2. Door uit te slapen haal je de nadelen van een slaaptekort niet in

Van het grote belang van slaap moeten we je niet meer overtuigen. Studies wijzen steevast uit dat een tekort aan slaap kwalijke gevolgen kan hebben zoals een hoger risico op obesitas en diabetes. Helaas blijkt uit een nieuw onderzoek aan de University of Colorado Boulder in de VS dat slaaptekort niet snel ingehaald kan worden, zelfs niet tijdens de weekends.

Om tot die conclusie te komen verdeelde het onderzoeksteam 36 gezonde vrijwilligers in twee groepen. Beide groepen mochten maximaal vijf uur per nacht slapen. De ene groep mocht tijdens het weekend dan weer wat bijslapen, terwijl de tweede groep zelfs op zondag vroeg uit de veren moest. En hoewel de vrijwilligers van de eerste groep tijdens het weekend een beetje beter gezind waren, ondervonden ze uiteindelijk dezelfde negatieve effecten, te wijten aan het slaaptekort. Zo daalde hun insulinegevoeligheid net zoveel en hadden ze dezelfde gewichtstoename.

3. Tandpasta kan puistjes veroorzaken

Dermatoloog Joshua Zeichner legt uit: “SLS of natriumlaurylsulfaat zit in veel tandpasta’s om het te laten schuimen. Toch staat het tegelijkertijd ook bekend om zijn irriterende werking waardoor je huid rond de mond ontstoken kan raken. Het kan je huid verder ook erg uitdrogen wat de olieproductie doet stijgen en dat resulteert dan weer in puistjes.”

Gelukkig zijn er ook heel wat SLS-vrije tandpasta’s op de markt. Voorbeelden daarvan die je bij ons kan vinden zijn onder andere Bluem en Zendium.