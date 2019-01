Fit- & gezondupdate: je haar wordt niet sneller vettig als je het vaak wast en andere nieuwtjes TVM

12 januari 2019

11u03 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Een onopgemaakt bed is beter voor je gezondheid

Van leuk gezondheidsnieuws gesproken: je bed opmaken in de ochtend is niet meer nodig, want een onopgemaakt bed is beter voor je gezondheid! Uit een recente studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Experimental & Applied Acarology blijkt dat we allemaal slapen in een broeinest van huisstofmijten. Dat kun je tegengaan door je lakens wekelijks te wassen, je matras regelmatig te vervangen, maar ook door je bed niet te dekken. Huisstofmijten hebben namelijk een hekel aan lichte en droge plekken zoals je rommelige en onopgemaakte bed waar een streepje zon op valt. Wees dus gerust eens lui en laat je bed liggen zoals je erin wakker bent geworden.

2. Mogelijk een doorbraak in behandeling van alzheimer

Een team wetenschappers verbonden aan VIB en de KULeuven heeft een nieuwe ontdekking gedaan die zou kunnen helpen bij de behandeling van alzheimer of andere hersenziekten. Bij de ziekte van Alzheimer doen er zich eiwitophopingen of ‘plaques’ voor in de hersenen. Het onderzoek spitste zich toe op de vorming van die ophopingen. De Leuvense onderzoekers hebben nu ontdekt dat het eiwit de signaaloverdracht in de hersenen negatief beïnvloedt door een specifieke receptor te activeren. Volgens onderzoek Bart De Strooper kan dit inzicht een nieuw perspectief bieden om geneesmiddelen te ontwikkelen die dit type signaaloverdacht in hersencellen kunnen herstellen. Ook voor de behandeling van andere hersenziekten zoals epilepsie, depressie, verslaving en schizofrenie kan dit inzicht een doorbraak betekenen.

3. Je haar wordt niet sneller vettig als je het vaak wast

Hoewel ‘hoe minder je je haar wast, hoe beter’ meestal het advies is, blijkt dat volgens dermatoloog Thomas Maselis niet te kloppen. “Met de shampoos die tegenwoordig op de markt zijn, is het absoluut niet erg om je haar elke dag te wassen,” aldus de dokter. En hij vertelde ons ook nog dat je haar helemaal niet sneller vettig wordt als je het vaak wast. “Alleen mensen met schilfertjes die een antiroosshampoo gebruiken, krijgen er vetter haar door.” Wel benadrukt hij tegelijkertijd ook dat het zeker niet nodig is om je haar elke dag te wassen. Maar erg is het dus ook niet.