Fit- & gezondupdate: 'IJsbad na sporten zorgt niet voor meer spiermassa' en andere nieuwtjes

14 december 2019

12u21 1 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Vitamine D werkt ook ontstekingsremmend

Voedingssupplementen met vitamine D en eiwitten kunnen helpen om chronische ontstekingen af te remmen. Om tot die resultaten te komen onderzocht de onderzoeksgroep Frailty in Ageing onder leiding van professor Ivan Bautmans een groep van 380 oudere mensen met een beperkte mobiliteit. 13 weken lang kregen ze ofwel voedingssupplementen met vitamine D en eiwitten, ofwel een placebo. Wat bleek? Bij de groep die een placebo kreeg, waren de chronische ontstekingen verhoogd. Bij de ouderen die wel een voedingssupplement met vitamine D en eiwitten gekregen hadden, vond er een stabilisering plaats van de ontsteking. Het supplement kon dus de verhoging van ontstekingen remmen.

2. Kinderen die geboren worden met keizersnede toch geen hoger risico op obesitas

Voor het onderzoek werden de gegevens van bijna 100.000 18-jarige mannen verzameld. Ze werden verdeeld in 3 categorieën: degenen die geboren zijn via een natuurlijke bevalling, via een gekozen keizersnede of een niet-gekozen keizersnede. Uit die gegevens bleek dat 5,5% en 5,6% van de mannen die respectievelijk via een gekozen en niet-gekozen keizersnede geboren werden zwaarlijvig waren op volwassen leeftijd. 4,9% van de mannen die via een natuurlijke bevalling het leven zagen, waren op 18-jarige leeftijd zwaarlijvig. Werden echter andere factoren die een belangrijke invloed hebben op het gewicht zoals het BMI van de moeder voor de zwangerschap, de zwangerschapsduur, diabetes, verhoogde bloeddruk en al dan niet roken bij de moeder uitgesloten, bleek dat de bevallingsmethode geen significante rol speelde bij het risico op obesitas bij het kind.

3. IJsbad na het sporten zorgt niet voor meer spiermassa

Een groep onderzoekers uit Nederland onderzocht het effect van koud water op de snelheid van spiereiwitsynthese bij mannen die twee weken lang aan gewichtheffen deden. Na iedere sportsessie staken de deelnemers één been 20 minuten lang in een bad met koud water (8°C). Na de eerste sessie kregen de proefpersonen ook een hersteldrank aangeboden waar aminozuren en een niet-radioactieve vorm van carbon (dat kan opsporen hoe goed de deelnemers hun spieren de aminozuren opnamen) in zat. Wat bleek? Na onderzoek van de deelnemers’ spieren werden minder aminozuren gevonden in het been dat in het koud bad had gezeten. En juist die aminozuren zijn de bouwstenen van proteïnen, wat broodnodig is bij het spierversterkings- en herstellingsproces. Meer spieren maak je er dus niet door aan.