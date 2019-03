Fit- & gezondupdate: hoeveel push-ups je kan doen voorspelt je risico op hartaandoeningen en nog andere nieuwtjes Nele Annemans

02 maart 2019

12u36 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Het aantal push-ups dat je kan doen is een goede voorspeller voor je risico op hartaandoeningen

Uit nieuw onderzoek bij 1.500 mannen blijkt dat hoeveel keer je je kan opdrukken een goede maatstaf is om te weten te komen hoe het gesteld is met de gezondheid van je hart. Mannen die zich minstens 11 keer konden opdrukken, liepen namelijk minder risico op het ontwikkelen van een hartprobleem in vergelijking met degenen die geen 10 push-ups konden doen. De mannen die er 40 of meer konden doen liepen zelfs 96% minder risico op hartproblemen in de komende 10 jaar in vergelijking met degenen die er minder dan 10 konden uitvoeren.

2. Wie Facebook vooral passief gebruikt is vatbaarder voor de negatieve gevolgen ervan

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de impact van Facebook op ons welzijn en wat daarbij opvalt volgens de onderzoekers van het Gentse ‘Psychopathologie en Affectieve Neurowetenschappen Lab’ is dat de negatieve effecten – zoals verhoogde angst en depressieve symptomen – bij sommigen veel hoger zijn dan bij anderen. Met hun studie wilden de wetenschappers te weten komen welke mensen er precies vatbaarder voor zijn en welke factoren daarin een rol spelen. Wat bleek? Wie Facebook vooral gebruikt om te scrollen en door te klikken op profielen, loopt meer risico om de negatieve effecten van het sociale netwerk op zijn welzijn te ondervinden dan wie actief in interactie gaat. “Scrollen en doorklikken op profielen zonder in interactie te gaan, lijkt ervoor te zorgen dat je meer vergelijkingsgedrag stelt en je dus vatbaarder wordt voor de negatieve effecten”, aldus onderzoekster Lien Faelens. “Actief gebruik waarbij je met anderen in interactie gaat, via bijvoorbeeld chatberichten, kan er dan weer voor zorgen dat je meer positieve effecten ondervindt.”

3. 1 op de 3 kankers is te vermijden door je gedrag te veranderen

Uit een nieuwe studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek blijkt dat 1 op de 3 kankers in België te vermijden valt als we onze levensstijl aanpassen. “Voor België is tussen 36 en 43 procent van de kankers bij mannen vermijdbaar, bij vrouwen tussen de 53 en 58 procent”, aldus het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. De sigaret bannen, zou het aantal kankers met 20% doen dalen. “Overgewicht bestrijden kan 8 procent van de kankers vermijden. Alcohol inperken, niet meer excessief zonnen of onder de zonnebank gaan, gezond eten, actief zijn: heel simpele dingen”, aldus Arbyn.