Fit- & gezondupdate: héél hete thee verhoogt je risico op kanker en andere nieuwtjes LDC

23 maart 2019

13u05 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Wie z’n thee héél warm drinkt, loopt meer risico op kanker

Wie veel thee drinkt én heel heet, loopt bijna twee keer zoveel risico op slokdarmkanker dan wie de drank in kleinere hoeveelheden nuttigt en langer laat afkoelen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de American Cancer Society.

Wetenschappers volgden gemiddeld tien jaar lang meer dan 50.000 mensen tussen 40 en 75 uit Golestan in Noord-Oost Iran. Tussen 2004 en 2017 ontdekten ze 317 nieuwe gevallen van slokdarmkanker. Ze concludeerden dat wie thee warmer dan 60 graden Celsius drinkt en er meer dan 700 ml per dag van consumeert, 90% meer kans had om slokdarmkanker te krijgen dan wie de thee minder warm en in mindere hoeveelheden drinkt. 700 ml komt overeen met ongeveer twee grote tassen of drie kleinere.

Let wel: 60 graden Celsius ligt tegen de pijngrens en het is maar een beperkte groep die thee zo heet drinkt. In onze contreien en in de VS is het drinken van thee van meer dan 65 graden echt wel uitzonderlijk.

2. Een handvol noten per dag geeft je brein een boost

Elke dag een handvol noten eten, zou het brein van oudere mensen een flinke boost geven. Het zou hun geheugen bevorderen en hen helpen om vlotter te redeneren. Om tot die conclusie te komen, hebben wetenschappers van de University of South Australia meer dan 4.800 Chinezen ouder dan 55 jaar opgetrommeld. Concreet hebben ze de gegevens van China Health Nutrition Survey gebruikt, dat al meer dan 22 jaar data van mensen verzameld. Zo’n 17% van al die mensen eet geregeld noten. Volgens de onderzoekers zou elke dag een handvol de cognitieve processen met 60% verbeteren, in vergelijking met de mensen die geen noten eten.

“Een miraculeuze oplossing voor cognitieve achteruitgang hebben we niet gevonden. Maar dit toont wel aan dat wat je eet, belangrijke gevolgen heeft voor je mentale gezondheid”, besluit hoofdonderzoeker Ming Li.

3. Mannen zijn van nature niét stoerder dan vrouwen

Verschillende studies hebben aangetoond dat mannen meer risico’s durven nemen dan vrouwen. Maar volgens een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), heeft dat niets te maken met biologische verschillen tussen jongens en meisjes. De omgeving en opvoeding speelt een veel grotere rol.

De wetenschappers bestudeerden het gedrag van 500 kinderen uit 2 totaal verschillende etnische groepen in China. Aan de ene kant heb je de Han-Chinezen, een hele traditionele groep waarbij mannen het voortouw nemen. Aan de andere kant vind je de Mosuo, een matriarchale samenleving waarin moeders het voor het zeggen hebben.

Tijdens een spelletje namen de jongste meisjes van de Mosuo-groep meer risico dan de jongens. Bij de Han-Chinezen was dat niet het geval: hier namen de jongste meisjes net minder risico’s. Opvallend genoeg veranderde dit gedrag bij de oudere kinderen. Als de kinderen van de 2 etnische groepen samen met elkaar in de klas zitten en meer tijd met elkaar doorbrengen, beïnvloeden ze elkaar blijkbaar ook. De oudere Mosuo-meisjes nemen plots minder risico’s dan de jongens. Bij de Han-Chinezen was er geen verschil: ongeacht de leeftijd, blijven de meisjes minder risico’s nemen. “Dit toont duidelijk aan hoe belangrijk de omgeving is”, besluit hoofdonderzoeker Elaine Liu.