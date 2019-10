Fit- & gezondupdate: 'Emo-eten na relatiebreuk zorgt niet voor extra kilo's' en andere nieuwtjes NA

26 oktober 2019

15u27 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Beweging in de klas leidt tot betere schoolresultaten

Het klinkt behoorlijk chaotisch, maar wetenschappers van het University College in Londen en de universiteit van Sidney voerden een meta-analyse uit van 42 studies, met gegevens van meer dan 12.000 studenten tussen 3 en 14 jaar van over heel de wereld. Daarbij ontdekten ze dat studenten die fysieke activiteiten uitvoeren tijdens de lesuren beter scoren op tests dan leeftijdsgenoten die zittend leren. “Niet alle lessen hoeven zittend te zijn”, zei één van de auteurs, professor Emmanuel Stamatakis hierover. “Eenvoudige wijzigingen in de onderwijsmethode, zoals opstaan om een vraag te beantwoorden of naar het bord lopen om een antwoord op te schrijven, kunnen ervoor zorgen dat de fysieke activiteit tijdens de schooluren opgedreven wordt en kan daarnaast ook leiden tot verbeterde academische prestaties.”

2. Achter je scherm zitten zorgt ervoor dat je sneller veroudert

Voor een nieuwe studie werden fruitvliegjes dagelijks 12 uur blootgesteld aan blauw licht. Wat bleek? De vliegjes die aan het licht blootgesteld werden, hadden een kortere levensduur in vergelijking met de vliegjes die in totale duisternis vertoefden of waar het blauwe licht uitgefilterd werd. Zo hadden de fruitvliegjes niet alleen schade aan hun netvliescellen en hersenneuronen, maar ook hun motoriek was verminderd. Nog interessanter werd het wanneer de onderzoekers ontdekten dat sommige vliegen uit het experiment mutaties hadden waarbij ze helemaal geen ogen ontwikkelden. Toch vertoonden zelfs de ‘ogenloze’ vliegjes dezelfde hersenbeschadiging en verminderde motoriek, wat betekent dat de vliegjes het licht niet eens moesten zien om de schadelijke effecten ervan te ervaren.

Emo-eten na een pijnlijke breuk zorgt niet voor extra kilo’s

Om tot die conclusie te komen, hebben Harrison en haar onderzoeksteam twee studies uitgevoerd. Bij de eerste werden 581 mensen ondervraagd. Zij moesten vertellen of ze gedumpt waren, of ze zelf een punt hadden gezet achter hun relatie, en ze moesten gedetailleerde info geven over hun eetpatronen en gewicht. De meerderheid van de deelnemers (62,7%) was niets bijgekomen na een break-up. In de tweede studie moesten 261 nieuwe mensen een enquête invullen. Zij moesten vertellen of ze ooit al een serieuze relatie hadden gehad en of die op de klippen was gelopen. Er werd ook gepeild of ze nadien gewicht waren bijgekomen. Opnieuw was dit bij de meesten (65,13%) niet het geval.