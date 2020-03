Fit- & gezondupdate: eieren zijn toch niet slecht voor je gezondheid en andere nieuwtjes Liesbeth De Corte

14 maart 2020

12u21 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Één lepel olijfolie per dag is goed voor je hart

Een lepel olijfolie per dag eten zou de gezondheid van het hart aanzienlijk verbeteren. Dat blijkt uit een grootschalig jarenlang onderzoek van de American Heart Association (AHA) en de Amerikaanse Harvard Medical School. De wetenschappers onderzochten 24 jaar lang de voordelen van olijfolie op de hartgezondheid. Er namen meer dan 63.000 vrouwen en ruim 35.000 mannen deel aan het onderzoek, en geen van hen was bij de start kanker- of hartpatiënt. Iedere 3 jaar vond er een check-up plaats om de gegevens over gezondheid en voedingskeuzes van alle participanten te updaten. Zij die ongeveer een eetlepel olijfolie per dag aten, hadden tot 15% minder kans op hart- en vaatziekten en 21% minder kans op aandoeningen aan de kransslagaders.

2. Eieren zijn helemaal niet zo ongezond als gedacht

Eieren worden al jaren in het verdomhoekje geplaatst omdat ze door hun hoge cholesterolgehalte het risico op hartproblemen zouden verhogen. Maar uit een nieuw grootschalig Amerikaans onderzoek blijkt dat er helemaal geen verband is. Voor de studie werden 215.618 gezonde mannen en vrouwen gedurende 32 jaar gevolgd. Zij aten allemaal één tot zeven eieren per week. Daaruit bleek dat een matige consumptie, tot één per dag, niet geassocieerd kon worden met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Deelnemers die hun dagelijkse eitje vervingen door rood vlees of volle melk hadden daarentegen wel meer kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, respectievelijk met 15% en 11% meer dan degenen die wel regelmatig eieren aten. De resultaten waren vergelijkbaar voor beroertes. Mensen die meer dan één ei per dag consumeerden, liepen dan weer wel meer risico, maar die groep at ook meer rood vlees en had gemiddeld een hogere body mass index (BMI), die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.

3. Er is een nieuwe therapie tegen tinnitus in de maak

Tinnitus is een activiteit in je brein die je kan waarnemen als geluid. Wat er dan precies gebeurt in onze hersenen is voorlopig nog niet geweten. Wat weten we wel? Deze oorsuizen zijn moeilijk te genezen. Klachten verminderen kan daarentegen wel. Zo zijn wetenschappers van de universiteit van Antwerpen volop bezig met het uittesten van een nieuwe therapie met elektriciteit om de klachten te verminderen. Daarbij dienen ze gedurende een halfuur een lage stroom toe aan een bepaald deel in de hersenen. Die therapie lijkt succes te hebben. Zo was er bij één op de drie patiënten een verbetering merkbaar. “Het idee om deze techniek toe te passen kwam er nadat voorgaande onderzoeken ons leerden dat de hersenactiviteit in bepaalde hersengebieden verhoogd is bij mensen met oorsuizen”, legt onderzoekster Laure Jacquemin uit. “De techniek bestaat al een tijdje en werd eerst bij andere problematieken toegepast, zoals depressie. Het nieuwe aan deze resultaten is dat we gebruik maakten van kleinere elektroden om heel specifiek bepaalde regio’s te gaan stimuleren bij personen met oorsuizen.”