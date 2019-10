Fit- & gezondupdate: ‘Een slechte nachtrust beïnvloedt je reuksysteem waardoor je ongezonder eet’ en nog andere nieuwtjes

Nele Annemans

12 oktober 2019

15u03 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. 1 glas frisdrank minder drinken per dag, verlaagt kans op diabetes type 2 met 10%

Voor de nieuwe studie van de Harvard-universiteit, hebben onderzoekers data bestudeerd die op een tijdsspanne van 20 jaar verzameld is en waarvoor in totaal 192.000 volwassen onderzocht werden. Zo ontdekten ze dat de deelnemers die dagelijks minstens 100 ml frisdrank per dag dronken gedurende 4 jaar lang, 16% meer kans hadden op diabetes type 2 te ontwikkelen in de daaropvolgende 4 jaar.

Als de deelnemers echter 1 glas per dag vervingen door water, koffie of tea - en dus geen frisdrank - bleken ze 10% minder kans te lopen om diabetes te ontwikkelen. Volgens professor en mede-auteur Frank Hu tonen de bevindingen aan dat élk glas frisdrank effect heeft op de gezondheid. Erg verrassend zijn de resultaten dan ook niet, maar het blijven wel confronterende cijfers die je misschien iets langer doen nadenken als je het volgende blikje wil openen.

2. Een slechte nachtrust beïnvloedt je reuksysteem waardoor je ongezonder eet

Enkele Amerikaanse onderzoekers voerden een - weliswaar klein - experiment uit met 29 mannen en vrouwen tussen 18 en 40 jaar. De deelnemers werden in twee groepen gedeeld. De eerste groep mocht eerst normaal slapen. Vier weken later kregen ze amper vier uur slaap per nacht. Bij de tweede groep was het net omgekeerd.

Na elke gecontroleerde nacht kregen de deelnemers ontbijt, lunch en een avondmaal voorgeschoteld. Ze konden niet bepalen wat ze op hun bord legden, maar er was wél een buffet met snacks waaruit ze konden kiezen. Op die manier konden de wetenschappers nagaan hoeveel iedereen at en wat ze aten.

Dat bevestigde de link tussen slaap en wat mensen in hun mond steken. “Na een korte nacht, geven we de voorkeur aan calorierijke voeding zoals donuts, koekjes met chocolade en frietjes”, stelt hoofdauteur hoofdauteur Thorsten Kahnt, assistent-professor neurologie aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine vast.

Om de achterliggende mechanismen beter te begrijpen, werden er ook bloedstalen genomen. Op die manier konden de wetenschappers achterhalen dat er wel degelijk meer endocannabinoïden in het bloed zaten na een korte nacht.

Daarnaast moesten de proefpersonen ook in een fMRI-scanner gaan liggen. Ondertussen konden ze allerlei geuren ruiken, die afkomstig waren van voeding maar ook van andere dingen. Wat blijkt? Na een korte nacht was er een verhoogde activiteit in de piriform cortex, het hersengebied dat alle signalen van de neus ontvangt. Normaal gezien zendt de piriform cortex informatie door naar een tweede hersengebied, de insular cortex. Die heeft als taak om te kiezen wat we gaan opeten. Maar bij wie er een korte nacht had opzitten, verliep die communicatie tussen de twee hersengebieden heel stroef. “Dit zorgt ervoor dat vermoeide mensen snakken naar junkfood”, besluit Kahnt.

3. Nieuwe pil vervangt injecties voor diabetici

Voor diabetespatiënten die hun insuline-injecties beu zijn, is er een oplossing in de maak: een pil met micronaalden die de insuline vrijgeven in de dunne darm. Heel wat medicijnen kunnen niet ingenomen worden als pil, omdat het maag- en darmstelsel de eiwitten in de pil afbreekt voor ze hun werk kunnen doen. Maar onderzoekers en ingenieurs van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben nu een capsule ontwikkeld met een coating van polymeer, die bestand is tegen het agressieve en zure milieu van de maag. Eens de pil de dunne darm bereikt, komen oplosbare micronaalden vrij die zich aan de darmwand hechten en zo de medicatie in de bloedbaan brengen. Door het grote oppervlak van de dunne darm kunnen medicijnen gemakkelijk opgenomen worden. Experimenten in zowel dierlijk als menselijk weefsel hebben aangetoond dat het toedienen van insuline via micronaalden effectief is, geen weefsel beschadigt noch voor ernstige bijwerkingen zorgt. De capsule is enkel met insuline getest, maar de onderzoekers verwachten dat ook andere medicatie gelijkaardig toegediend zal kunnen worden.