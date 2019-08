Fit- & gezondupdate: een sigaret of glas alcohol voor het slapengaan is slechter dan kop koffie en andere nieuwtjes Margo Verhasselt

10 augustus 2019

Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen.

1. Een sigaret of glas alcohol voor het slapengaan verpest je nachtrust meer dan een kop koffie

Goed nieuws voor de koffielovers onder ons, slecht nieuws voor diegenen die graag nog een slaapmutsje drinken of roken voor het slapengaan. Uit een nieuwe studie blijkt dat cafeïne minder effect heeft op je slaap dan alcohol of nicotine.Tot die vaststelling kwamen onderzoekers van de Florida Atlantic University nadat ze 785 mensen hun slaappatroon via sensoren en slaapdagboeken gedurende 5.164 dagen bestudeerden. Daarbij analyseerden ze niet alleen het aantal uren slaap, maar ook de kwaliteit van de nachtrust bij elke proefpersoon en hoeveel alcohol, cafeïne of nicotine ze consumeerden binnen de 4 uur voor het slapengaan.

Daaruit bleek dat zowel alcohol als roken een negatief effect had op hun slaap. Nicotine was zelfs de stof die het meest geassocieerd werd met een verstoorde nachtrust. Zo ontdekten de onderzoekers dat bij mensen die lijden aan slapeloosheid, roken voor het slapengaan voor 42 minuten minder slaap zorgde .

Alcohol is dan wel een goed inslaapmiddel, het belemmert het doorslapen en de kwaliteit van je slaap. “We weten dat ademstops het vaakst optreden tijdens de overgang van wakker naar lichte slaap én tijdens de remfase: 2 slaapfasen die na het drinken van alcohol vaker voorkomen dan anders. Bovendien doet alcohol de neusslijmvliezen opzwellen, waardoor je door de mond gaat ademen en de kans op apneu opnieuw toeneemt”, vertelt professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen.

2. Een druk sociaal leven kan het risico op dementie verlagen

Dementie wordt bekeken als een van de grootste uitdagingen van de toekomst. In Vlaanderen alleen al leven er meer dan 130.000 mensen met de aandoening. Tegen 2060 zou dat aantal zelfs kunnen oplopen tot 260.000. Gelukkig wordt er steeds vaker vanuit gegaan dat een groot deel van die toekomstige gevallen van dementie kan voorkomen worden. Dat wordt ook bevestigd door een nieuwe studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Medicine. “We hebben ontdekt dat sociaal contact, op middelbare leeftijd en ook als je al wat ouder bent, het risico op dementie kan verkleinen”, stelt hoofdauteur Andrew Sommerlad.

Sommerlad en zijn onderzoeksteam hebben gebruik gemaakt van data uit een ouder onderzoek, waarbij meer dan 10.000 mensen bijna 30 jaar lang werden gevolgd, van 1985 tot 2013 om precies te zijn. Die deelnemers moesten om de vijf jaar een vragenlijst beantwoorden. Daarin werd gepeild naar hoe vaak ze afspraken met vrienden en familieleden. Daarnaast moesten de proefpersonen ook cognitieve testen afleggen en werd er op het einde van de studie gekeken naar hun gezondheidsdossiers om te checken of iemand gediagnosticeerd was met dementie.

Zestigers die dagelijks afspreken, liepen 12% minder risico om dementie te ontwikkelen in vergelijking met leeftijdsgenoten die 1 of 2 keer per maand samenkomen met vrienden. Ook bij vijftigers en zeventigers was er een verband gevonden tussen sociaal contact en dementie, maar dat was niet statistisch significant.

3. Een plantaardig eetpatroon vermindert het risico op hart- en vaatziekten

Volgens een nieuwe studie blijken mensen die veelal plantaardig eten 32% minder kans te maken op hart- en vaatziekten dan vlees- en viseters. Onderzoekers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore kwamen tot die conclusie nadat ze 3 decennialang het eetpatroon van 12.168 mannen en vrouwen tussen de 45 en 64 gevolgd hadden. Tijdens de studie stierven 5.436 proefpersonen, waaronder 1.565 aan hart- en vaatziektes.

De onderzochte mensen met een dieet rijk aan vlees en geraffineerde koolhydraten, hadden 31% tot 32% meer kans om te sterven aan hart- en vaatziekten en ook 18% tot 25% meer kans om te overlijden aan alle mogelijke oorzaken tijdens de studie. Ze bleken ook 16% meer kans te hebben op hartfalen, niet-fatale hartaanvallen en beroertes dan de deelnemers die geen of weinig dierlijke producten aten.