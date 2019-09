Fit- & gezondupdate: een gelukkig huwelijk verlaagt je kans op dementie en andere nieuwtjes Nele Annemans

21 september 2019

11u07 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Thee geeft ook je brein ene boost

We weten allemaal dat een kopje thee best gezond is. Het is goed voor je metabolisme, tanden, bloedvaten én het helpt om je rustiger te voelen. Een nieuwe studie heeft nog een extra voordeel ontdekt. Het warme drankje zou je brein ook een boost geven. Het onderzoeksteam deed beroep op 36 proefpersonen die allemaal minstens 60 jaar oud waren. De deelnemers moesten vragen beantwoorden over hun gezondheid, levensstijl en psychologisch welzijn. Daarnaast moesten ze neuropsychologische proeven uitvoeren en werden er MRI-scans gemaakt. Uit een grondige analyse blijkt dat mensen die vier keer per week groene thee, oolong-thee of zwarte thee drinken - en dat de voorbije 25 jaar - er de voordelen van plukken. Hun hersengebieden zouden op een meer efficiënte manier verbonden zijn met elkaar.

2. 1 op de 4 Vlamingen eet te weinig peulvruchten

Meer dan 1 op de 4 Vlamingen slaagt er niet in om één soort, laat staan meerdere soorten peulvruchten op te noemen. Dat blijkt uit de recente studie die het Vlaams Instituut Gezond Leven deed bij meer dan 500 Vlamingen. 19% slaagt erin om één peulvrucht op te noemen. 52% kan twee, drie of 4 soorten opsommen. Mensen die 4 soorten kennen, zijn wel uitzonderingen: amper 6% slaagt hierin. 1 op de 5 Vlamingen eet zelfs nooit peulvruchten. De 80% die dat wél doet, zet peulvruchten minder dan wekelijks op het menu. Maar peulvruchten bieden tal van gezondheidsvoordelen. Zo zitten ze tjokvol vezels die een gunstig effect hebben op je cholesterol en darmtransit en zijn ze ook de ideale vleesvervanger omdat ze een goede bron zijn van eiwitten, ijzer en B-vitamines.

3. Een gelukkig huwelijk verlaagt je risico op dementie met 40%

Voor een onderzoek van de universiteit van Stockholm en het Karolinska Institutet werden meer dan 4.000 mensen ouder dan 60 jaar gedurende een decennium gevolgd. De onderzoekers bestudeerden of hun burgerlijke staat gerelateerd kon worden aan een verhoogd risico op dementie. Wat bleek? Alleenstaanden liepen 40% meer risico op het ontwikkelen van de geheugenstoornis. De bevindingen dragen bij aan nieuw bewijs dat sociaal isolement kan leiden tot dementie. Van sociaal isolement wordt al langer gezegd dat het een ongezonde levensstijl in de hand werkt. Getrouwde stellen moedigen elkaar immers vaak aan om gezond verdrag te vertonen, zoals gezond eten en bewegen, minder te drinken en te stoppen met roken. De precieze oorzaak van de geheugenstoornis is onbekend, maar het is bewezen dat die gezonde veranderingen ontstekingen in het lichaam verminderen waardoor dementiesymptomen afgeblokt kunnen worden. Daarnaast bieden koppels elkaar ook emotionele en economische ondersteuning. “Die zijn van groot belang als iemand zich niet goed in zijn vel voelt. Dat kan dan ook verklaren waarom mensen die zonder partner door het leven gaan een verhoogd risico op dementie vertonen”, aldus de onderzoekers.