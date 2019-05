Fit- & gezondupdate: een boeketje bloemen kan je pijn verlichten en andere nieuwtjes Margo Verhasselt

25 mei 2019

25 mei 2019

1. Dit is hoeveel uren slaap je nodig hebt per nacht om af te vallen

Voldoende slaap wordt vaak over het hoofd gezien als het gaat over een kilootje minder op de weegschaal. Toch heeft het een grote impact op je gewicht. Zo helpt slaap je hormonen zoals ghreline, het hongerhormoon en leptine, het hormoon dat je verzadiging regelt, in balans te houden. Slaap je te weinig, dan neemt je ghrelinegehalte of je honger toe en de leptine af, waardoor je verzadigingsgevoel in de war raakt.

“Tijdens je slaap worden veel hormonen, waaronder het groeihormoon, geproduceerd”, vertelt slaapexperte Rizwana Sultana. De afscheiding van het groeihormoon is niet alleen belangrijk voor voor de groei en herstel van weefsels en cellen, maar zorgt er ook voor dat lichaam energie uit vetreserves kan verbranden. Maar hoeveel slaap heb je nu precies nodig om af te vallen? Volgens dokter Sultana zou je elke nacht 7 à 9 uur in dromenland moeten vertoeven als je probeert gewicht te verliezen. “Slaap je minder, dan raken je hormonen uit balans waardoor je veel sneller toegeeft aan die overheerlijke vettige pizza of reep chocolade dan wanneer je wel uitgerust aan je dag begint.” Uit onderzoek blijkt zelfs dat je gemiddeld 385 calorieën meer eet de dag nadat je te weinig geslapen hebt.

2. Ook mannen hebben een biologische klok

Niet alleen vrouwen, maar ook hun mannelijke wederhelft hebben een biologische klok. Mannen die op oudere leeftijd nog vader worden, lopen namelijk ook meer risico op kinderen met afwijkingen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Volgens de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Maturitas, is het ook voor mannen geen goed idee om op latere leeftijd nog aan kinderen te beginnen. “Hoewel het algemeen bekend is dat vrouwen na de leeftijd van 35 jaar meer risico lopen op complicaties, beseffen mannen vaak niet dat ook hun leeftijd een vergelijkbare impact kan hebben”, aldus hoofdauteur van de studie Gloria Bachmann. “Zo verlaagt vanaf 35 jaar niet alleen hun vruchtbaarheid, maar ook de kwaliteit van hun sperma en dat kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid van de baby”, aldus hoofdauteur van de studie Gloria Bachmann. Voor de studie werd 40 jaar onderzoek geanalyseerd over de effecten die de leeftijd van de vader had op de vruchtbaarheid, zwangerschap en gezondheid van de baby. Daaruit bleek dat hun sperma er jaar na jaar op achteruit gaat waardoor de kans op complicaties zoals zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte verhoogt. Maar niet alleen tijdens de zwangerschap zelf kunnen er zich complicaties voordoen. Ook na de geboorte lopen de baby’s van oudere vaders een hoger risico op bepaalde aandoeningen zoals een aangeboren hartafwijking, beroerte, een laag geboortegewicht, maar ook bepaalde kankers en cognitieve stoornissen zoals autisme.

3. Nieuwe studie toont aan: boeketje bloemen kan pijn verlichten

Voor de studie van de American Society for Horticulture Science werden 90 patiënten in het ziekenhuis onderzocht. Ze werden opgesplitst in 2 groepen: de ene groep verbleef in een kamer met veel bloemen en planten, de andere groep moest het zonder groen doen. Wat bleek? De patiënten die in de kamers met bloemen en planten sliepen, verkeerden in betere gezondheid. Zo had de eerste groep een lagere bloeddruk, ervoer ze minder pijn, angst en vermoeidheid en voelde ze zich positiever dan de andere groep. De oude gewoonte om een bloemetje te geven aan je zieke naaste, blijkt dus niet alleen een mooi gebaar, maar helpt hem of haar er ook weer bovenop.

Uit een onderzoek uit 2018 van de University of North Florida bleek ook al dat een boeketje bloemen in huis stress vermindert. Die studie lag in lijn met nog andere onderzoeken. Die hadden aangetoond dat bloemen mensen gelukkiger kunnen maken, gevoelens van empathie kunnen aanwakkeren en je creativiteit een deugddoende boost kunnen geven.