Fit- & gezondupdate: daarom kom je makkelijker aan zodra je ouder wordt en nog andere nieuwtjes Nele Annemans

14 september 2019

15u36 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Als je wil afvallen is het beter om de calorieën die je per maaltijd verbruikt te beperken dan je te houden aan een dagelijkse hoeveelheid

Uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door assistent professor Miaolei Jia van Warwick Business School, blijkt dat wie zichzelf een limiet per maaltijd oplegt wat betreft calorieën, minder calorieën op een dag zal consumeren dan wie zich vasthoudt aan een dagbudget. Deze maaltijd-per-maaltijdaanpak wordt al gebruikt bij een klein aantal gewichtsverliesprogramma’s, waaronder de betaalde versie van de MyFitnessPal-app. Experts geloven dat een vergelijkbare aanpak mensen ook zou kunnen helpen hun alcohol- en sigarettenconsumptie te verminderen en een gezondere levensstijl aan te nemen door zichzelf vaker ondergrenzen te stellen.

2. Een sportmaatje helpt om zelfs de minst sportieve mensen aan het sporten te krijgen

31% van de Belgen die nooit sport, zou dat naar eigen zeggen wel doen als hij of zij aangemoedigd zou worden door iemand anders. Dat blijkt uit een onderzoek van Garmin, uitgevoerd door iVOX bij 1.000 landgenoten. Meer dan de helft van de sportende Belgen doet dat overigens al samen met anderen. In 14% van de gevallen gaat het om teamsport, 11% heeft een vaste sportbuddy en nog eens 27% gaat met verschillende personen sporten. Vaak (40%) is het de partner die mee wordt gesleurd ter motivatie. 22% geeft dan ook aan gemotiveerd te blijven door teamgenoten of een buddy. Voor 12% is dan weer het sociale contact de reden om in beweging te blijven. Maar ook wie niet aan sport doet, stelt dat ze dat wel zouden doen als ze aangemoedigd zouden worden door iemand anders (31%).

3. Onderzoekers vinden reden waarom je makkelijker aankomt als je ouder wordt

Uit nieuw Zweeds onderzoek van het Karolinska Institutet blijkt dat de snelheid waarmee vetzuren in vetcellen worden verwijderd, afneemt als je ouder wordt. Dat betekent dat je makkelijker aankomt, zelfs als je dezelfde hoeveelheid blijft eten en bewegen. Voor de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Nature Medicine’, analyseerden wetenschappers de vetcellen bij 54 mannen en vrouwen en dat over een periode van 13 jaar. Daaruit bleek dat bij elke proefpersoon, ongeacht of ze zwaarder waren geworden of niet, de afbraak van vetzuren in hun vetweefsel vertraagd was. De personen die dat niet compenseerden door minder calorieën op te nemen, kwamen volgens het onderzoek gemiddeld 20% aan.