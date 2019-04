Fit- & gezondupdate: chilipepers gaan uitzaaiing longkanker tegen en andere nieuwtjes Nele Annemans

13 april 2019

12u03 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Sporten tijdens je zwangerschap beschermt je kind tegen obesitas

Volgens een nieuwe studie van de onderzoekers van de Washington State University is sporten tijdens je zwangerschap niet alleen volkomen veilig, maar kan het ook helpen om je kind te beschermen tegen obesitas op latere leeftijd. En hoewel er in het verleden al studies hebben aangetoond dat lichaamsbeweging bij obese vrouwen hun nakomelingen ten goede komt, is dit het eerste onderzoek dat bewijst dat hetzelfde geldt voor vrouwen zonder overgewicht. “Op basis van onze bevindingen raden we aan zwangere vrouwen aan, ongeacht of ze zwaarlijvig zijn of diabetes hebben, regelmatig te sporten tijdens hun zwangerschap omdat het de gezondheid, en dan vooral het gewicht, van hun kinderen ten goede komt”, zegt hoofdonderzoeker Jun Seok Son.

2. Nieuwe studie toont aan dat suiker kleuters rustelozer maak

Uit een nieuw experiment van de KU Leuven bij 462 kleuters blijkt dat suiker hen rustelozer maakt. Zo beïnvloedt suiker niet alleen hun gedrag maar ook hun leerprestaties. Voor het experiment kreeg de helft van de kinderen een blikje frisdrank, de andere helft een zero-versie, zonder suiker. Na een halfuurtje begonnen de kleuters die een blikje gesuikerde frisdrank dronken meer in het rond kijken, meer te friemelen, waren ze sneller afgeleid, lachten ze luider of stoorden ze andere kinderen. Pas na 2 uur werden de kleuters opnieuw rustiger. Daarnaast scoorden jongens 15% slechter op een wiskundetest na het drinken van de frisdrank in vergelijking met ervoor.

3. Wie thuis alcohol drinkt, schenkt vaak meer in

Voor een onderzoek van de Wageningen Universiteit kregen 200 deelnemers een maatbeker mee naar huis met de opdracht de hoeveelheid wijn of sterkedrank die ze schonken te meten. De standaardportie voor alcoholconsumptie is 10 gram alcohol. Die hoeveelheid staat gelijk aan 100 milliliter wijn of 35 milliliter sterkedrank. Wie sherry of port neemt, kan 50 milliliter inschenken om aan de 10 gram alcohol te komen. De deelnemers bleken behoorlijk scheutig: gemiddeld namen ze 30% méér dan de standaardportie. Gemiddeld namen deelnemers 132 ml wijn en 47 ml sterkedrank. Bij port en sherry ging het schenken nog wat langer door. In plaats van de ‘voorgeschreven’ 50 ml namen de participanten gemiddeld bijna het dubbele: 94 ml.

4. Chilipepers zouden de groei van longkankercellen kunnen tegenhouden

Een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Experimental Biology, vond dat capsaïcine, het stofje dat chilipepers zo pikant maakt, de uitzaaiing van longkanker in het lichaam kan tegenhouden. Voor de studie analyseerden de onderzoekers menselijke niet-kleincellige longkankercellen, dat is de soort longkanker die het meest voorkomt, en zagen daarbij dat capsaïcine ervoor zorgt dat de cellen niet naar andere weefsels in het lichaam worden verspreid. Dat is een belangrijke vaststelling omdat longkanker vaak moeilijk te detecteren is in een vroeg stadium, en zodra er zich symptomen voordoen, de kanker zich vaak al verspreid heeft naar andere delen van het lichaam. Zo kan de kanker uitzaaien naar onder andere de hersenen, botten en bijnieren waardoor hij moeilijker te behandelen is.