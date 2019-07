Fit- & gezondupdate: cappuccino is meest vervuilende drankje en andere nieuwtjes

Nele Annemans

27 juli 2019

13u47 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Pas bevallen mama’s vinden 2 dagen ziekenhuis voldoende

Volgens de jongste cijfers van de FOD Volksgezondheid uit 2017 verblijven vrouwen na een natuurlijke bevalling gemiddeld 3,1 dagen in het ziekenhuis. Voor een bevalling met een keizersnede is dat 4,4 dagen. Maar in de ons omringende landen blijven vrouwen soms maar 1 dag in het ziekenhuis. Met dat verschil in het achterhoofd startte minister van Volks­gezondheid Maggie De Block (Open Vld) een piloot­project om het ziekenhuisverblijf na een natuurlijke bevalling in te korten tot 2 dagen. De FOD Volksgezondheid heeft daar nu een tussentijds rapport over klaar. Daaruit blijkt dat 8 op de 10 vrouwen die aan het pilootproject deelnamen - en hun ziekenhuisverblijf inkortten - positief reageren op dat kortere verblijf. “90% zegt dat hun terugkeer naar huis goed georganiseerd was en meer dan 90% zegt dat ze zich veilig voelden bij hun thuiskomst na 2 dagen op materniteit”, aldus het rapport.

2. Cappuccino blijkt meest vervuilende drankje

Uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal blijkt dat een koffie verkeerd de ‘biefstuk onder de drankjes’ is en dus het meest milieuonvriendelijk is. De klimaatvriendelijkste dorstlesser is, niet heel verrassend, kraanwater. Ook zuivel is relatief belastend voor het klimaat, onder andere doordat koeien het sterke broeikasgas methaan opboeren. Ook bij de productie van veevoer komt veel CO2 vrij. Voor de andere dranken is te zien dat de klimaatimpact van een glas sinaasappelsap uit een glazen fles hoger is dan van een glas appelsap uit pak. Bij sap en frisdrank heeft de verpakking immers een relatief grote impact op de klimaatscore: een kartonnen pak is beter dan een glazen fles, die zwaar is en dus transportonvriendelijk. Van de alcoholische opties is Belgisch bier uit een statiegeldflesje de beste optie. Buitenlandse speciaalbiertjes in eenmalig glas (zonder statiegeld) hebben een veel grotere impact op het klimaat. Ook wijn uit een fles scoort niet zo best. Voor wijnsnobs een no go, maar klimaatfanaten kunnen het beste een bag-in-boxverpakking kopen.

3. NIPT kan nu ook geslacht bij tweelingen bepalen

De NIPT is een eenvoudige test, via een bloedafname van de moeder vanaf de 12de week van de zwangerschap. In dat bloed zijn kleine stukjes DNA van de baby terug te vinden, en uit dat erfelijke materiaal kunnen onder meer afwijkingen zoals het downsyndroom worden afgeleid. Ook het geslacht - met name de aanwezigheid van het Y-chromosoom bij een jongen - kon ermee worden vastgesteld. Maar toekomstige ouders van tweelingen vielen tot nu toe uit de boot. Bij een meisjestweeling was er geen probleem, maar als de NIPT het Y-chromosoom detecteerde, was niet mogelijk uit te maken of het om een jongen en een meisje dan wel om twee jongetjes ging. “We hebben dat opgelost door te berekenen hoe groot het aandeel Y-chromosoom is in het foetaal DNA. Zo kunnen we accuraat voorspellen of het om 1 of 2 jongetjes gaat”, zegt professor Joris Vermeesch.