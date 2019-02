Fit- & gezondupdate: 'Bier na wijn geeft venijn' is een mythe en nog andere nieuwtjes Nele Annemans

16 februari 2019

12u48 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. ‘Bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier’ is een mythe

Duitse onderzoekers van de Witten/Herdecke universiteit en onderzoekers van de universiteit van Cambridge ontdekten dat de volgorde waarop je alcohol drinkt, geen effect heeft op hoe sterk je kater is de volgende dag. Hun studie, waarvoor ze 90 vrijwilligers gebruikten, werd gepubliceerd in het vakblad The American Journal of Clinical Nutrition. Ze kregen allemaal dezelfde hoeveelheid alcohol aangeboden, maar in een verschillende volgorde: (witte) wijn dan bier, bier dan wijn of alleen wijn of alleen bier. De week erna werd de volgorde omgedraaid. Wat bleek? De volgorde waarin je alcohol drinkt, doet er niet toe. “We konden niet aantonen dat bier voor wijn drinken je een mildere kater bezorgt”, legt onderzoeker Joran Kochling van de Duitse Witten/Herdecke universiteit uit. “De enige manier om te voorspellen hoe slecht je je de komende dag gaat voelen, is door hoe zat je bent”, voegt hij daar nog aan toe.

2. Onderzoek toont aan dat je ziektesymptomen ‘s nachts erger worden

Ook geveld door de griep of een verkoudheid? Misschien merkte je dan wel op dat de symptomen ‘s nachts vaak erger worden. En dat beeld je je niet in. Uit een nieuw onderzoek van adjunct-professor in de biomedische technologie aan de universiteit van Texas, Michael Smolensky, blijkt namelijk dat je biologische klok een invloed heeft op de werking van je immuunsysteem. “Je immuunsysteem werkt niet constant en bereikt een piek tijdens de nacht. Die piek zorgt ervoor dat je je symptomen vaak als erger ervaart dan overdag, wanneer je immuunsysteem opnieuw een versnelling lager schakelt.” Uit zijn onderzoek blijkt ook dat rond de middag en de vooravond je immuunsysteem het een pak rustiger aan doet waardoor je je dan beter voelt.

3. Een slechte nachtrust maakt je de volgende dag gevoeliger voor pijn

Onderzoekers van de universiteit van Californië bestudeerden 25 testpersonen om na te gaan of een slechte nachtrust je kwaaltjes erger kunnen maken. Er werd aan hen gevraagd om twee keer langs te komen bij het labo. De ene keer konden ze goed slapen, de andere keer mochten ze geen oog dicht doen. Om ’s ochtends een pijnervaring te kunnen meten, werd er een hittebron tegen de enkel geduwd. Daarbij werd de temperatuur langzaam omhoog gedreven. Ondertussen moesten de deelnemers aangeven hoeveel pijn ze ervoeren op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 ondraaglijk was. Wat bleek? Een slechte nachtrust maakte de ervaring nog pijnlijker, met zo’n 15 tot 30%. In een tweede onderzoek werden 60 mensen opgetrommeld, die stuk voor stuk last hadden van chronische pijn. Zij moesten 2 dagen lang aangeven hoe goed ze geslapen hadden en wat hun pijnervaring was. En ook hier voorspelde een slechte nachtrust meer pijn de volgende dag. Opvallend is dat het geen rol speelde hoe lang de deelnemers in dromenland vertoefden, maar wel of ze voldoende diep geslapen hadden.