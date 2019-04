Fit- & gezondupdate: beweging belangrijker voor blijvend gewichtsverlies dan dieet en andere nieuwtjes Nele Annemans

06 april 2019

09u36 2 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Een huisdier is goed voor de mentale en fysieke gezondheid van ouderen

Een fluffy viervoeter is niet alleen schattig, uit een nieuwe enquête bij 2.051 volwassenen tussen de leeftijd van 50 en 80 jaar blijkt dat die harige vriend ook wonderen doet voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Zo zei 88% dat een huisdier hebben hen helpt om meer van het leven te genieten, gaf 86% aan zich meer geliefd te voelen en zei 73% dat huisdieren hen het gevoel van een doel geven. Maar het bezit van een huisdier heeft nog meer voordelen. Zo gaf 79% van de baasjes aan dat hun huisdieren hun stressniveau vermindert en zei 60% dat de diertjes hen helpen om te gaan met hun lichamelijke en emotionele gezondheid. 34% vertelde dat hun huisdier helpt om de gedachte van pijn af te leiden.

2. 1 op de 5 sterft door ongezonde voeding

Mocht iedereen er gezonde eetgewoontes op nahouden, zou er wereldwijd 1 op de 5 sterfgevallen kunnen voorkomen worden. Dat blijkt uit een van de grootste studies ooit over voedingsgewoontes en de levensverwachting dat verscheen in het tijdschrift The Lancet. Zo ontdekten de onderzoekers dat het consumeren van groenten, fruit, vis en volle granen sterk geassocieerd kan worden met een langere levensduur en dat mensen die die voedingsmiddelen niet in hun dieet stoppen, vroeger sterven. Voor de studie analyseerden ze gezondheidsgegevens van mensen uit 195 verschillende landen voor bijna 20 jaar. Daaruit blijkt dat in 2017 ongeveer 11 miljoen mensen stierven door het eten van slechte voeding, wat bijdraagt tot ziektes als kanker en hart- en vaatziekten. Onvoldoende gezonde voeding opnemen is dus een grotere bedreiging voor je gezondheid dan bekende risicofactoren als roken.

3. Beweging belangrijker voor blijvend gewichtsverlies dan dieet

Als het gaat om een kilootje minder op de weegschaal, ligt er vaak een grote nadruk op je voeding. Volgens velen is minder eten immers dé manier om af te vallen. Niet verwonderlijk dat het ene bizarre dieet na het andere aan populariteit wint. Maar om die kilootjes er daadwerkelijk af te houden, zou beweging belangrijker zijn dan je dieet. Dat blijkt althans uit een nieuw onderzoek van het Health and Wellness Center van de universiteit van Colorado. Concreet bestudeerden de onderzoekers succesvolle afvallers, in de studie gedefinieerd als individuen die binnen een jaar 14 kilogram of meer verloren en dat gewichtsverlies ook konden behouden. Wat bleek? Ze behielden hun gezond gewicht niet door te blijven diëten, maar wel door meer fysieke activiteit in hun dagelijkse leven te stoppen.