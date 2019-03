Fit- & gezondupdate: anticonceptie in je oorbellen in de maak en andere nieuwtjes Nele Annemans

30 maart 2019

14u08 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Anticonceptie in je oorbellen in de maak

Wat als… anticonceptie nemen net zo makkelijk zou zijn als elke dag je oorbellen dragen? Wetenschappers van het Georgia Institute of Technology zijn momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een patch die je aan je oorbel zou kunnen vastmaken. De patch zou genoeg actieve stoffen bevatten om je gedurende een week tegen een ongewenste zwangerschap te beschermen. De ontwikkeling van de klever staat nog in z’n kinderschoenen en werd voorlopig nog niet om mensen getest. De patches bevatten het hormoon levonogestrel en zouden elke dag gedurende 16 uur gedragen moeten worden. Dat wil zeggen dat je je anticonceptie-oorbellen gewoon bij het ontwaken kan aandoen en vlak voor het slapengaan weer uitdoen.

2. Een slechte adem kan de schuld zijn van je genen

De kans dat jij lekker ruikt zodra je je mond opent na een deugddoend nachtje, is vrij klein. Maar er zijn ook heel wat mensen die voortdurend last hebben van een slechte adem. Niet omdat ze niet goed poetsen. Wel omdat ze genetische pech hebben.

Een slechte adem heeft voornamelijk te maken met bacteriën in onze mondholte, die zwavelverbindingen vormen. En daar zit een onfris geurtje aan. Maar er is meer aan de hand, zo ontdekten onderzoekers van de Nederlandse Radboud Universiteit.

De grote schuldige? Dat is het gen SELENBP1. Bij mensen met een slechte adem ontbreekt namelijk het eiwit dat de zwavelverbindingen moet aanpakken en zo hun vervelende geur teniet doet. Door een foutje in het gen zullen die zwavelverbindingen zich net ophopen in het bloed en uiteindelijk via de longen in hun uitademingslucht terechtkomen. Hallo, slechte adem.

3. 10 minuten bewegen per week heeft al een positief effect op je gezondheid

Een fitter en gezonder lichaam, we willen het (bijna) allemaal. Maar wat als je geen tijd hebt om wekelijks de fitness in te duiken of een uur te lopen? Dat is niet erg, blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine. 10 minuten bewegen per week vermindert het risico op overlijden al met 18 procent en draagt dus bij aan je gezondheid.