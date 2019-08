Fit- & gezondupdate: als je wil afvallen moet je om de dag vasten en andere nieuwtjes Nele Annemans

31 augustus 2019

15u27 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Wie zijn kans op dementie wil verminderen, let beter op zijn gewicht

Wie ook op latere leeftijd helder van geest wil blijven, zorgt er maar beter voor dat hij of zij geen overgewicht heeft. Dat is de conclusie van onderzoekers van het Nederlandse Radboudumc op basis van hersenonderzoek bij ouderen met overgewicht. Met behulp van MRI-scans werden de hersenen van 500 proefpersonen negen jaar geleden een eerste keer in kaart gebracht. Nu kon worden aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen een hoger lichaamsgewicht en minder witte stof in de hersenen - meer bepaald in de hippocampus - wat in relatie staat met de ontwikkeling van dementie. “Veel vet rondom de buik is gerelateerd aan een versnelde achteruitgang in de hoeveelheid witte stof in de hersenen wat het risico op dementie doet toenemen”, zegt onderzoekster Ilse Arnoldussen. “Het idee heerst dat het niet meer zo’n zin heeft om af te vallen eenmaal je ouder bent, maar dat klopt dus niet.”

2. Mensen kopen gezondere voeding als ze korting krijgen

De warenhuisketen startte eind april met het proefproject genaamd ‘Healthy Ucoins’. Zo’n 11.000 mensen - waaronder heel wat medewerkers - kregen 20% korting bij de aankoop van gezonde voeding. Om te bepalen of een voedingproduct healthy genoeg is, werd gekeken naar de nutriscore. Ter herinnering: de nutriscore is een nieuw systeem waarbij berekend wordt hoeveel positieve eigenschappen (zoals eiwitten, vezels, fruit, groenten en noten) en negatieve eigenschappen (energie, suikers, verzadigd vet en natrium) een product bevat. Score A is het beste, B is ook nog gezond, E is het slechtste. Wat blijkt? De proefpersonen kochten 35% meer gezonde voeding dan andere klanten. Daarnaast stopten ze minder producten met een score van C, D en E in hun winkelzakken.

3. Wie gewicht wil verliezen, moet om de dag vasten

De ene dag vasten en de andere dag eten wat je wilt, kan een efficiënte en vooral gezonde manier zijn om gewicht te verliezen, beter dan alle dagen caloriearm eten. Dat blijkt uit een studie van Oostenrijkse onderzoekers die vandaag wordt gepubliceerd in vakblad Cell Metabolism. De onderzoekers van de Universiteit van Graz vroegen zestig vrijwilligers deel te nemen aan een proef van vier weken. Dertig vrijwilligers kregen de opdracht hun gewone eetpatroon te blijven volgen: de controlegroep. De andere dertig moesten 36 uur – twee nachten en een dag – vasten, en mochten de daarop volgende dag eten wat ze wilden. Op die eetdagen gingen de deelnemers er goed voor zitten om de gemiste maaltijden in te halen. Maar dat bleken ze niet voor de volle 100% te doen: ze verorberden in zo’n periode van twee etmalen 35% minder calorieën dan bij een normaal dagelijks eetpatroon. Hun gemiddelde gewichtsverlies in die proefperiode van vier weken was 3,5 kilo.