Fit- & gezondupdate: activity trackers helpen niet om af te vallen en andere nieuwtjes Nele Annemans

03 augustus 2019

17u03 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Pesticide voor groenten en fruit richt mogelijk neurologische schade aan tijdens de ontwikkeling van jonge kinderen

Chloorpyrifos is een controversieel insecticide dat gebruikt wordt in de fruit- en groenteteelt. De huidige Europese licentie voor het middel verstrijkt eind januari volgend jaar. Op dit moment wordt chloorpyrifos op vraag van de Europese Commissie opnieuw geëvalueerd om te bepalen of het een nieuwe vergunning kan krijgen. De studie is nog niet helemaal afgerond, meldt Efsa, maar op vlak van volksgezondheid oordeelt het agentschap wel al dat het middel niet aan de normen voldoet. Volgens het Europees voedselveiligheidsagentschap heeft chloorpyrifos mogelijk een genotoxisch effect, wat betekent dat het DNA kan aantasten en zo mutaties kan veroorzaken, en kan het mogelijk ook neurologische schade aanrichten tijdens de ontwikkeling van kinderen.

2. Zwangere vrouwen die tijdens hun eerste trimester verhuizen hebben 42% meer kans op een premature baby

Voor een grootschalige studie die verscheen in het tijdschrift ‘British Medical Journal’ selecteerden de onderzoekers willekeurig 28.011 vrouwen die tijdens hun eerste trimester verhuisden. Die gegevens werden vergeleken met die van 112.451 vrouwen die in datzelfde jaren bevielen, maar niet verhuisden. Wat bleek? De mama’s in spe die van woning veranderden hadden 42% meer kans hadden op een premature baby. Bovendien liepen ze 37% meer risico dat hun kindje geboren werd met een laag gewicht. Die resultaten bleven ook hetzelfde nadat andere risicofactoren als leeftijd, opleiding, inkomen en roken werden uitgesloten. De onderzoekers wijten hun bevindingen vooral aan de stress die gepaard gaat met verhuizen.

3. FitBits helpen niet om af te vallen

Het bijhouden van je aantal stappen per dag, je bloeddruk en cholesterol kan je motiveren om gezonder te gaan leven en inzicht geven in je algemene welzijn. Maar onderzoekers van de universiteit van Florida vonden nu dat FitBits en andere activity trackers zelden tot wat minder kilo’s op de weegschaal leiden. Dat ontdekte het team door 6 studies waarbij 1.615 mensen betrokken waren te analyseren. Daaruit bleek ook dat er bij geen enkele gebruiker een significante daling van de cholesterol of bloeddruk was op te merken.