Fit- & gezondupdate: 9 uur slapen per nacht is even slecht als 5 uur en andere nieuwtjes Nele Annemans

01 juni 2019

14u13 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. 9 uur slapen per nacht is even slecht als 5 uur

Te weinig slapen is slecht voor lichaam en geest, dat weet iedereen wel. Uit een recente grootschalige studie van University College in Londen (UCL) blijkt echter dat te veel slaap net zo ongezond is. De onderzoekers stellen zelfs dat 9 uur slaap een even negatieve impact heeft op je geheugen als 5 uur slaap. Ze kwamen tot die opvallende conclusie nadat ze een spelletje memory gespeeld hadden met 400.000 proefpersonen. Ze moesten 6 omgekeerde paren kunnen aanwijzen die ze daarvoor hadden zien liggen toen de kaartjes nog omgedraaid lagen. Gemiddeld scoorden de deelnemers die de nacht ervoor 7 uur hadden geslapen het best. De proefpersonen die 9 uur hadden geslapen, presteerden net zo slecht als zij die 5 uur onder de wol hadden gelegen.

2. Je veiligheidsriem blijkt nog vuiler te zijn je wc-bril

Voor een studie van verzekeringsmaatschappij Netquote onderzocht een team verschillende oppervlaktes in deelauto’s, huurauto’s en taxi’s en vergeleken ze die met een aantal andere alledaagse voorwerpen. En de onderzoekers kwamen tot een verrassende vaststelling. “Zowel een toiletbril als een koffiereservoir bevat minder bacteriën, gisten en schimmels dan deel- en huurauto’s”, staat er in het onderzoek te lezen. Taxi’s moeten hun auto’s schoon houden, dus dat die minder vies waren kwam niet onverwacht. Wat wel opviel was hoe vuil de veiligheidsgordels waren, die nog meer bacteriën bevatten dan de knopjes om je ramen te open en de deurgrepen.

3. Broccoli onderdrukt de groei van kankercellen

Volgens een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Science, bevat deze groente een stofje dat de groei van kankercellen onderdrukt. Maar niet alleen broccoli zou een antikankergroente zijn, dat geldt ook voor andere kruisbloemige groenten zoals bloemkool, boerenkool en spruitjes. Volgens wetenschappers van de Harvard Medical School bevatten deze groenten immers een molecule dat een bepaald gen (WWP1) blokkeert. Van dat gen is geweten dat het een rol speelt bij de ontwikkeling van verschillende kankers.