Fit- & gezondupdate: 43 minuten langer slapen is al goed voor je gezondheid en andere weetjes NA

30 november 2019

14u08 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Veelbelovend onderzoek komt dichter bij behandeling voor pinda-allergie

Voor hun onderzoek verzamelden de wetenschappers van de Stanford University 20 proefpersonen met een pinda-allergie. Daarvan gaven ze 15 patiënten een injectie met een antilichaam, de overige 5 kregen een placebo toegediend. Elke deelnemer moest daarna verschillende gezondheidstesten ondergaan, waaronder een huidprik en een electrocardiogram of ecg, waarbij de elektrische activiteit van de hartspier wordt geregistreerd. Daarna ondergingen ze enkele tests in het labo.

Zo moesten deelnemers 15 dagen na de toediening van de medicatie kleine dosissen pinda’s eten. Wat bleek? 73% van de groep die het antilichaam kreeg, ofwel 11 van de 15 proefpersonen, was in staat om na een dikke 2 weken een volledige pinda te eten zonder een allergische reactie erop te krijgen. De mensen uit de placebogroep konden daarentegen geen pinda’s verorberen zonder erop te reageren. Op dag 45 werd de test herhaald en toen kon nog 57% van de groep die de injectie kreeg de pinda opeten zonder problemen.

2. Kinderen van vrouwen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld hebben meer kans op laag IQ

Voor de studie trommelden wetenschappers van de universiteit van Manchester bijna 4.000 moeder-kindparen op om het verband tussen huiselijk geweld en de intelligentie van het kind op 8-jarige leeftijd te onderzoeken. Daaruit bleek dat slechts 13% van de kinderen van wie de moeder niet te maken kreeg met huishoudelijk geweld, een IQ van 90 en minder had op 8-jarige leeftijd. Een laag IQ wordt gedefinieerd als een score lager dan 90, een IQ van 100 als normaal. De overgrote meerderheid had dus wel een normaal IQ. Als de moeder wel slachtoffer werd van huishoudelijk geweld, hetzij tijdens de zwangerschap of tijdens de eerste 6 levensjaren van het kind, steeg dat cijfer tot 22,8%. Werd de moeder herhaaldelijk mishandeld, dan had het kind 34,6% kans op een laag IQ, ofwel ongeveer 3 keer meer dan andere kinderen.

3. 43 minuten langer slapen is al goed voor je gezondheid

Een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep Health, benadrukt nog maar eens hoe belangrijk voldoende slaap is. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Pennsylvania State Universiteit. Zij hadden 53 gezonde studenten opgetrommeld, die eerst naar het labo moesten komen om hun gewicht, bloeddruk, hartslag et cetera te laten opmeten. Alle proefpersonen kregen ook een smartwatch die ze ’s nachts moesten dragen. Zo konden de wetenschappers hun slaappatronen in de gaten houden. Tijdens de eerste week mochten de studenten hun gewone slaapritme aanhouden - ze sliepen allemaal minstens 6 uur per nacht - tijdens de tweede week kregen ze de opdracht om een uurtje langer te dutten. Tussendoor gingen ze opnieuw naar het labo om hun bloeddruk en hartslag te laten opmeten.

Opvallend genoeg slaagden de meeste studenten er niet in om effectief een uur langer in dromenland te vertoeven. Hun excuus: “We hadden het te druk, druk, druk”. Zo’n 66 procent speelde het wel klaar om meer dan een halfuur per nacht extra te slapen. En die extra tijd onder de lakens - gemiddeld 43 minuten - bracht een heleboel gezondheidsvoordelen teweeg. Geen grote verrassing: overdag voelde de studenten zich minder slaperig. Wel opvallend: ze hadden een veel betere bloeddruk. “We hadden wel verwacht dat een goede nachtrust het humeur en energiepeil zou beïnvloeden, maar we hadden in de verste verte geen effect verwacht op de bloeddruk”, reageert professor Anne-Marie Chang, hoofdauteur van de studie.