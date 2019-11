Fit- & gezondupdate: 1 op de 3 diabetici weet niet dat hij het heeft en andere nieuwtjes LDC

23 november 2019

1. Amper 43 minuten langer slapen is goed voor je gezondheid

Een nieuwe studie - die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep Health - benadrukt nog maar eens hoe belangrijk voldoende slaap is. Voor het onderzoek werden 53 gezonde studenten opgetrommeld. Zij kregen allemaal een smartwatch die ze ’s nachts moesten dragen. Zo konden de wetenschappers hun slaappatronen in de gaten houden. Tijdens de eerste week mochten de studenten hun gewone slaapritme aanhouden - ze sliepen allemaal minstens 6 uur per nacht - tijdens de tweede week kregen ze de opdracht om een uurtje langer te dutten. Tussendoor moesten de proefpersonen hun bloeddruk en hartslag laten opmeten.

Gemiddeld lagen de studenten 43 minuten langer onder de lakens tijdens de tweede week. En dat bracht een heleboel gezondheidsvoordelen teweeg. Geen grote verrassing: overdag voelde de studenten zich minder slaperig. Wel opvallend: ze hadden een veel betere bloeddruk. “We hadden wel verwacht dat een goede nachtrust het humeur en energiepeil zou beïnvloeden, maar we hadden in de verste verte geen effect verwacht op de bloeddruk”, reageert professor Anne-Marie Chang, hoofdauteur van de studie.

2. Studenten die niet ontbijten scoren lagere punten

Onderzoekers van de universiteit van Leeds hebben voor het eerst een verband aangetoond tussen het ontbijt en de schoolresultaten van studenten op de middelbare school. Daarvoor bekeken ze eerst de gegevens van 294 studenten. Daarbij ontdekten dat 29% van de scholieren zelden of nooit ontbijt op schooldagen, terwijl 18% af en toe een ontbijt nuttigt en 53% wel meestal ’s morgens iets naar binnenspeelt.

Daarna werden die gegevens vergeleken met hun scores op school. In Engeland wordt gewerkt met het GCSE-systeem, waarbij examenresultaten vóór het schooljaar van 2017-2018 weergegeven werden in letter grades van A* tot en met G, en daarna in cijfers van 9 tot en met 1.

Daaruit bleek dat scholieren die zelden ontbeten, gemiddeld bijna 2 graden lager scoorden dan degenen die wel ’s morgens iets aten. “Onze studie toont aan dat middelbare schoolstudenten nadelige effecten ondervinden als ze niet ontbijten omdat hun hersenen onvoldoende voorzien zijn van brandstof aan het begin van de schooldag.”

3. 1 op de 3 patiënten weet niet dat hij diabetes heeft

Belgen hebben vaak geen flauw idee dat ze last hebben van een belangrijke ziekte of aandoening. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Zo heeft 1 op de 10 volwassenen diabetes, maar 1 op de 3 weet niet dat hij of zij aan de ziekte lijdt. Diezelfde trend zien we bij mensen met een hoge bloeddruk: 1 op de 5 volwassenen heeft er last van, maar meer dan de helft (!) lijkt hiervan niet op de hoogte te zijn. Amper 1 op de 3 mensen met een hoog cholesterolgehalte rapporteert effectief te veel cholesterol te hebben.

“Onze studie toont aan dat veel landgenoten niet op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s die zij lopen”, zo kaart Johan Van der Heyden, wetenschapper bij Sciensano, het probleem aan. “Het gaat om problemen die in eerste instantie gepaard gaan met weinig of geen symptomen, maar op lange termijn zijn de gevolgen wél ernstig.”