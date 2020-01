Fit- en gezondupdate: zoveel kom je aan na de feestdagen en andere nieuwtjes Redactie NINA

04 januari 2020

11u08 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

7 op de 10 Belgen willen afvallen in 2020

Een nieuw jaar, dat gaat onvermijdelijk samen met goede voornemens. Om te polsen naar de Belgen hun goede voornemens deed WW (het vroegere Weight Watchers) een onderzoek bij 2.000 Belgen. Wat bleek? Maar liefst 7 op de 10 Belgen zijn ontevreden over hun gewicht op de weegschaal en willen in 2020 dan ook enkele kilootjes verliezen. Opvallend: niet alleen mensen met overgewicht willen afvallen, maar ook mensen met een gezonde BMI. Zo geeft 47% met een gezonde BMI aan toch te willen afvallen.”Een gezonde BMI is één ding, maar het belangrijkste is dat je je goed voelt in je vel, ongeacht het gewicht dat je beoogt”, benadrukt Olivier De Greve, CEO van WW Benelux.

Gezond eetpatroon kan spermakwaliteit al na 1 week verbeteren

Volgens een nieuw onderzoek zou het voedingspatroon van een man de spermakwaliteit al na één week kunnen beïnvloeden. Voor de studie werden 15 gezonde, niet-rokende mannen tussen de leeftijd van 20 en 27 jaar met een normale body mass index (BMI) opgetrommeld. De onderzoekers van Linköping University in Zweden vroegen de deelnemers om twee weken lang een bepaald dieet te volgen. Tijdens de eerste week kregen ze een gezond en gevarieerd menu voorgeschoteld met veel granen, brood, aardappelen, fruit en groenten, weinig vetten en snoep en een matige hoeveelheid zuivel, vlees, vis, eieren en bonen. Tijdens de tweede week consumeerden de deelnemers naast het dieet een grote hoeveelheid suiker, 375 gram suiker om precies te zijn.

Het team mat de spermakwaliteit voor en na elk dieet. Daaruit bleek dat het sperma van een derde van de deelnemers aan het begin van het onderzoek maar weinig beweeglijk was. Het team was echter verrast toen ze ontdekten dat aan het einde van het onderzoek de beweeglijkheid van het sperma bij alle deelnemers normaal geworden was, waarbij de grootste verbetering na de eerste week te zien was. “Onze resultaten tonen aan dat voeding de beweeglijkheid van het sperma wel degelijk beïnvloedt en dat die effecten al na één tot twee weken merkbaar zijn”, aldus Anita Öst, hoofdauteur van de studie.

Zoveel kom je écht aan tijdens de feestdagen

Ben je bezorgd dat je na het feestgedruis wat bent aangekomen? Geen nood. Volgens een internationaal onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift New England Journal of Medicine, verschilt je gewicht rond de feestdagen immers slechts 0,7% van je lichtste gewicht dat jaar. Voor iemand die 68 kg weegt, betekent dat een kleine halve kg. Een overzichtsstudie die verscheen in het tijdschrift Journal of Obesity wees dan weer uit dat mensen gemiddeld 0,2 à 0,9 kg aankomen tijdens de feestdagen. Mensen die hun gewicht doorgaans al nauwlettend in het oog houden, merkten zelfs geen verschil op. Probeer na de feestdagen dus gewoon opnieuw gezond te eten, voldoende te slapen en te bewegen en je zal zien dat de feestkilo’s er zo weer af zijn.