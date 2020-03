Fit- en gezondupdate: ‘Zelfs naast een roker zitten die niet aan het roken is, is schadelijk’ & andere nieuwtjes redactie

07 maart 2020

Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij.

1. Zelfs naast een roker zitten die niet aan het roken is, is schadelijk

Rokers dragen schadelijke stoffen met zich mee in hun kleding en op hun lichaam. Die stoffen worden ook wel derdehands rook genoemd, en kunnen in grote hoeveelheden vrijkomen in omgevingen waar niet gerookt wordt. “Het idee dat je beschermd bent tegen de potentiële schadelijke gevolgen van sigarettenrook omdat je niet in aanraking komt met tweedehands rook, klopt niet”, zegt onderzoeksleider van de Amerikaanse universiteit YaleDrew Gentner. De onderzoekers plaatsten meetapparatuur in een bioscoopzaal om gedurende een week de daar aanwezige gassen en deeltjes in kaart te brengen. Diverse instabiele stoffen die in tabaksrook zitten, stegen sterk op het moment dat een bepaald publiek de zaal binnenkwam. De stijging was beperkt bij publiek dat kwam voor films die geschikt waren voor kinderen. Bij films die in de Verenigde Staten een R-rating kregen (17+), en dus waarschijnlijk meer mensen naartoe trekken die roken of die zijn blootgesteld aan rook, was een sterke stijging zichtbaar.

De aangetroffen hoeveelheid schadelijke stoffen was aanzienlijk en vergelijkbaar met blootstelling aan 1 tot 10 sigaretten in een uur tijd, zeggen de onderzoekers. “De emissies en concentraties in de lucht piekten bij aankomst van het publiek en daalden na verloop van tijd. Maar de stoffen verdwenen niet volledig, ook niet na vertrek van het publiek.” Dit komt doordat de stoffen geabsorbeerd worden door de aanwezige materialen en oppervlakken. Nicotine bleek veruit het sterkst aanwezig.

2. Onderzoek toont aan hoe een potje tafeltennis klachten van de ziekte van Parkinson kan verminderen

Bij de ziekte van Parkinson ontstaat er in het brein een tekort aan dopamine. Die stof zorgt ervoor dat hersencellen signalen kunnen doorgeven aan andere hersencellen waardoor we makkelijk bewegen, praten enzovoort. Is er echter te weinig dopamine, zoals bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, dan worden al die elementaire vaardigheden plots minder vanzelfsprekend. Praten en bewegen gaat steeds lastiger, en ook het geheugen gaat achteruit. In België treft de ziekte naar schatting ongeveer 35.000 mensen. Wereldwijd zijn dat er 4 miljoen. Tafeltennis zou de ziekte afremmen omdat het de reflexen van patiënten aanscherpt en de hersenen stimuleert. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door de Fukuoka Universiteit in Japan. Pingpong is een sociale activiteit met heel wat gezondheidsvoordelen: het verbetert de bloedcirculatie, het heeft een positief effect op de oog-handcoördinatie en bevordert de reflexen. Nog positief voor Parkinsonpatiënten: het houdt de hersenen scherp en stimuleert het evenwicht.

3. Komt er binnenkort een geneesmiddel tegen chronische hoest?

Wereldwijd lijdt zo’n 10% van de bevolking aan chronische hoest. Een potentieel nieuw medicijn ‘Gefapixant’ zou de symptomen van de tot nu toe moeilijk behandelbare kwaal flink verminderen. Het geneesmiddel werd in een nieuwe studie getest op 253 proefpersonen uit de Verenigde Staten en Engeland, die gemiddeld 14 jaar leden aan chronische hoest. De deelnemers werden gedurende 12 weken gevolgd. Een deel kreeg Gefapixant, en een ander deel nam een placebo. Voor het experiment gaven de patiënten aan zo’n 24 tot 29 keer per uur te hoesten. Na de behandeling was het hoesten voor de groep die Gefapixant nam, geminderd tot gemiddeld 11 keer per uur. De groep van de placebopil hoestte nog zo’n 18 keer. Dat zou komen omdat de patiënten wisten dat vorige studies met Gefapixant positieve resultaten hadden opgeleverd.