Fit- en gezondupdate: we eten inderdaad meer in de winter en andere nieuwtjes TVM

02 november 2019

09u27 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Het klopt dat we meer eten in de winter

Er wordt wel eens gezegd dat onze eetlust toeneemt in de winter en dat klopt ook, vertelt Margriet Westerterp, hoogleraar voedselinnameregulatie bij de mens. Volgens Westerterp is dat deels omdat ons lichaam in de winter meer energie gebruikt om onze temperatuur op peil te houden. Als de temperatuur in een ruimte daalt, gebeurt dat ook met de kerntemperatuur van ons lichaam. “Kou geeft ons een oncomfortabel gevoel”, vertelt Westerterp, die verbonden is aan Maastricht University. “Als we extra veel eten, komt er meer warmte vrij die een daling van onze kerntemperatuur tegengaat.”

Het lijkt erop dat een onbalans van serotonine ook een rol speelt bij de toename van eetlust in de winter. “Maar daar zijn de boeken nog niet over gesloten”, zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar en internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC. “In de winter maakt ons lichaam minder van het gelukshormoon serotonine aan. Een lagere spiegel van serotonine in je brein zorgt ervoor dat je minder snel vol zit”, aldus Van Rossum, die in het Erasmus mensen met obesitas of hormoonziekten behandelt.

En dan zijn er natuurlijk ook de feestdagen. Met Kerstmis staan diners, drankjes, feesten en andere gezelligheid centraal. Maar volgens Van Rossum hoeven we ons geen zorgen te maken over een of twee overvloedige kerstdiners. “Als je tijdens de feestdagen meer eet kom je niet meteen aan”, zegt ze.

2. Zonlicht heeft een positief effect op je darmen

We eten niet alleen meer in de winter, ook voor onze darmen is dit seizoen slecht nieuws. Volgens een nieuwe studie van de University of British Columbia zou de samenstelling van je darmbacteriën namelijk veranderen naargelang je uurtjes zonnebaden. In de positieve zin. Ze gaven daarvoor aan een aantal vrouwen vitamine D-supplementen om zo te zien wat het effect was op hun darmen. Na afloop bleken ze meer diversiteit en rijkdom aan darmbacteriën te hebben dan de vrouwen die geen supplement hadden genomen.

Daarna moesten alle deelnemers 3 sessies van 1 minuut onder de zonnebank doorbrengen en dat in een week tijd. Wat bleek? De blootstelling aan de uv B-stralen in zonlicht stimuleren de productie van vitamine D. Zo werd er een gemiddelde toename van 10% vastgesteld. Maar alleen de groep vrouwen die geen vitamine D-supplement nam, had een verhoogde diversiteit aan darmbacteriën na de blootstelling aan de uv B-stralen van de zonnebank. De verbeteringen waren zo goed, dat hun darmdiversiteit kon vergeleken worden als die van de vrouwen na hun vitamine D-kuur.

“Het toont dat uv B-licht een beschermende rol kan spelen bij ontstekingsziekten als multiple sclerose en inflammatoire darmziekten”, aldus professor Bruce Vallance.

3. Belgische artificiële intelligentie slaagt erin om hartaanvallen te voorspellen

De Brusselse start-up Kantify en het ULB-laboratorium voor kunstmatige intelligentie (Iridia) hebben voor het eerst een model gemaakt voor het voorspellen van voorkamerfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij de boezems (atria) van het hart niet meer zoals normaal samentrekken. De twee maakten de ontdekking bekend na een jaar onderzoek en ze werd met grote belangstelling ontvangen bij cardiologen. “Wij zijn het eerste team dat een individuele episode van atriumfibrilleren bij patiënten voorspelt. Dat maakt de weg vrij voor nieuwe behandelprotocollen”, zegt Hugues Bersini, directeur van Iridia.

De wetenschappers slaagden erin om in de 30 seconden voorafgaand aan de fibrillatie, die te voorspellen met een precisie van meer dan 80 procent.