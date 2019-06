Fit- en gezondupdate: vrouwen verouderen sneller dan mannen en andere nieuwtjes

Nele Annemans

29 juni 2019

12u39 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Vrouwen verouderen sneller dan mannen

Vrouwen maken een verouderingsspurt door rond hun vijftigste. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Wenen. Wellicht is de oorzaak van die plotse mokerslag door de tand des tijds te wijten aan de menopauze en de bijhorende terugval in het oestrogeenniveau. Die daling van het vrouwelijk hormoon zorgt dat er minder collageen, het eiwit dat instaat voor de elasticiteit van onze huid, wordt aangemaakt.

2. Bingewatchen nog slechter voor je gezondheid dan een bureaujob

Uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Journal of the American Heart Association’ blijkt dat een avondje Netflixen nefaster is voor je gezondheid dan een hele dag aan je bureau zitten. Voor het onderzoek werden 3.592 Amerikanen gevraagd hun televisiegewoontes bij te houden, net zoals het aantal uren dat ze zitten aan een bureau en hoe vaak ze bewegen. 8 jaar later werden ze gecheckt op cardiovasculaire aandoeningen.

De onderzoekers ontdekten dat mensen die elke dag meer dan 4 uur televisiekijken 50% meer risico lopen op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden dan mensen die minder dan 2 uur per dag kijken. Daaruit concluderen de onderzoekers dat televisiekijken schadelijker is voor je gezondheid dan een hele dag aan een bureau zitten.

3. Op vakantie gaan is goed voor je gezondheid

Vertrek jij binnenkort op vakantie? Daar doe je niet alleen jezelf, maar ook je gezondheid een groot plezier mee. Dat blijkt uit een nieuwe studie van wetenschappers van de Syracuse Universiteit in New York. “We hebben ontdekt dat mensen die veel reizen minder risico lopen op het metabool syndroom”, stelt professor Bryce Hruska vast. Het metabool syndroom is een verzamelnaam voor symptomen als overgewicht, een hoge bloeddruk, een stijging van de bloedglucosespiegel en een afname van de ‘goede’ HDL-cholesterol. Stuk voor stuk symptomen die het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 verhogen.

Voor de studie werden 63 mensen onderzocht. Zij moesten aangeven hoeveel keer ze de voorbije 12 maanden op vakantie geweest waren, hoelang die vakantie had geduurd, waar ze vertoefd hadden, hoeveel geld de reis gekost had en hoeveel stress ze ervaren hadden. Tegelijk werden ook stalen genomen om een zicht te krijgen op de bloeddruk, cholesterolwaarden en bloedglucosespiegel. Op die manier konden de wetenschappers nagaan wat het risico was op het metabool syndroom. Ze ontdekten dat mensen die vaker op vakantie gingen, minder risico liepen op de aandoening.