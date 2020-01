Fit- en gezondupdate: visolie is goed voor de kwaliteit van sperma & andere nieuwtjes

Redactie

26 januari 2020

17u11 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Visolie is goed voor de kwaliteit van sperma

Wetenschappers van de Zuid-Deense Universiteit hebben 1.679 mannen onderzocht. Die moesten allemaal een lichamelijk onderzoek ondergaan voor hun militaire dienstplicht. Ze waren gemiddeld 19 jaar oud, en 98 van hen slikten al visoliesupplementen tijdens de 3 maanden voor het onderzoek. In vergelijking met de mannen die géén visoliecapsules namen, konden de 98 mensen die het wel deden, profiteren van enkele voordelen. Ze hadden meer zaadcellen en - niet onbelangrijk - ook meer gezonde zaadcellen. Het volume van de zaadlozing was groter, net als de teelballen. Ook hun hormonenhuishouding was beter, wat wees op een betere vruchtbaarheid. Het effect was zelfs nog groter als de mannen op meer dan 60 dagen een supplement hadden ingenomen. Opvallend is dat de onderzoekers ook rekening hadden gehouden met tal van andere factoren. Denk aan leeftijd en alcoholconsumptie, of ze rookten, een dieet volgden en of ze een soa hadden. Die hadden geen enkele impact. Bovendien vonden de wetenschappers ook geen effect bij mannen die andere supplementen namen dan visolie, zoals vitamine C, vitamine D of multivitaminen.

2. Sporten heeft hetzelfde effect op je geheugen als een kop koffie

Onderzoekers van de Western University vroegen zich af welke factoren een invloed hadden op het werkgeheugen. Dat is het deel in onze hersenen dat informatie tijdelijk opslaat en verwerkt zodat we bepaalde taken kunnen uitvoeren. Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat cafeïne en sport een impact hebben op het werkgeheugen, maar deze 2 energieboosters zijn nog niet vergeleken. Tot nu, dus. De wetenschappers analyseerden het werkgeheugen van 60 proefpersonen. De ene helft dronk geregeld koffie, de anderen niet. In een eerste fase van het experiment kregen alle deelnemers cafeïne én moesten ze 20 minuten stevig doorwandelen. In een tweede fase moesten de koffiedrinkers opnieuw 20 minuten bewegen, maar moesten ze hun favoriete drankje een hele dag links laten liggen. Ondertussen werd hun werkgeheugen ook getest.

Zowel cafeïne als beweging hadden een positief effect op het werkgeheugen. Het maakte niet uit of ze in het verleden koffie dronken of niet. Ook opvallend: door 20 minuten te wandelen, hadden de koffiedrinkers minder last van ontwenningsverschijnselen. Denk aan hoofdpijn, vermoeidheid, een slechter humeur en het feit dat je minder alert bent. De onderzoekers vermoeden dat er tijdens het sporten endorfines vrijkomen die helpen tegen deze vervelende symptomen.

3. Je dansmoves zijn volgens wetenschappers net zo uniek als je vingerafdrukken

Hoewel het niet de eerste keer is dat het verband tussen dansbewegingen en je identiteit bestudeerd wordt - eerder onderzoek toonde al aan dat je manier van dansen bepaalt hoe extrovert je bent, hoe je gehumeurd bent en zelfs hoeveel je je kan inleven in anderen - is dit wel de eerste studie die aantoont hoe persoonlijk je danspasjes kunnen zijn. Ze zijn zelfs zo uniek dat een computer je kan identificeren zonder meer informatie over je te hebben, behalve dus over hoe je beweegt op de dansvloer.

Nog interessanter is dat de onderzoekers die ontdekking per ongeluk deden. De wetenschappers wilden oorspronkelijk achterhalen of een computer het muzikale genre kon raden aan de hand van de dansbewegingen van mensen. Daarvoor trommelden ze 73 proefpersonen op die op 8 verschillende muziekgenres hun beste dansmoves bovenhaalden: blues, country, dance/electronica, jazz, heavy metal, pop, reggae en rap. Helaas kon de computer het juiste muziekgenre zelden achterhalen. Zo raadde hij meer dan 70% van de tijd fout. De computer kon daarentegen wel identificeren welke deelnemer aan het dansen was. Zo schatte de computer 94% van de tijd de juiste deelnemer in. “Het lijkt erop dat de dansbewegingen van een persoon te vergelijken zijn met een soort vingerafdruk”, vertelt co-auteur van de studie Pasi Saari. “Iedereen lijkt een eigen bewegingshandtekening te hebben, die dezelfde blijft ongeacht welke muziek er afgespeeld wordt.”