Fit- en gezondupdate: van sporten val je niet af en andere nieuwtjes Nele Annemans

06 juli 2019

13u57 1 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Ontbijtgranen voor kinderen zijn meestal niet zo gezond

De Nederlandse Consumentenbond nam 70 ontbijtgranen onder de loep. Daarvoor werd de Nutri-Score gebruikt. Dat systeem maakt in een oogopslag duidelijk of een product veel suiker, vet of zout bevat. Consumenten krijgen met het logo immers direct een realistisch beeld van de voedingswaarde. Van de 20 soorten die voor kinderen zijn bedoeld, kreeg een kwart de hoogste beoordeling qua gezonde ingrediënten (een A). Bij de ontbijtgranen voor volwassenen was dat 44%, zo maakt de bond bekend. Gezonde varianten zijn onder andere Brinta, een volkorengraanontbijt. De biologische cornflakes van Albert Heijn, die vrijwel alleen uit mais bestaat, scoren ook het hoogste ‘cijfer’, een A. Andere ontbijtgranen zijn juist minder gezond. Kellogg’s voegt aan zijn cornflakes zout en suiker toe en die krijgen daarom een C. En ook bij typische kinderproducten zijn er grote verschillen. Zo krijgt de Quaker kids crunchy mix-up chocolate flavour een A, terwijl de Jordans junior chocolate granola, met meer suiker en verzadigd vet, een C scoort. De eerder genoemde Brinta heeft trouwens ook een drinkontbijt dat 20% toegevoegde suiker bevat en daarom een C krijgt. Een van de slechtst scorende ontbijtjes is Absolutely Nuts super granola van Eat Naturally. Er zit veel verzadigd vet in en er is ook nog suiker aan toegevoegd: daarom een D.

2. Van sporten alleen val je niet af

Onderzoekers van het Biomedical Research Centre in Baton Rouge rekruteerden 171 mannen en vrouwen met overgewicht tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar, die weinig bewogen om hun gewicht, rustmetabolisme, honger- en bewegingsniveau, voedingsinname en energieverbruik te analyseren. Sommigen moesten hun gewone leventje verder zetten, anderen werden aan een strak trainingsschema onderworpen. Zo moest een groep een schema volgen waarin ze ongeveer 700 calorieën extra verbrandde per week, een andere 1760. Daarbij mochten ze eten wat ze wilden. Na 6 maanden werden ze opnieuw geanalyseerd. Daaruit bleek dat sommigen wel wat gewicht verloren hadden, maar ook dat 90% minder was afgevallen dan vooraf gedacht werd. Zij hadden hun extra calorieverbranding gecompenseerd. Niet door minder te bewegen, maar wel door meer te eten. De groep die ietsje meer dan normaal moest bewegen at ongeveer 90 calorieën meer dag dan ervoor en degenen met het meest intensieve sportschema 125 waardoor het gewichtsverlies teniet werd gedaan.

3. Bingewatchen nog slechter voor je gezondheid dan een bureaujob

Uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Journal of the American Heart Association’ blijkt dat een avondje Netflixen nefaster is voor je gezondheid dan een hele dag aan je bureau zitten. Voor het onderzoek werden 3.592 Amerikanen gevraagd hun televisiegewoontes bij te houden, net zoals het aantal uren dat ze zitten aan een bureau en hoe vaak ze bewegen. 8 jaar later werden ze gecheckt op cardiovasculaire aandoeningen. De onderzoekers ontdekten dat mensen die elke dag meer dan 4 uur televisiekijken 50% meer risico lopen op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden dan mensen die minder dan 2 uur per dag kijken. Daaruit concluderen de onderzoekers dat televisiekijken schadelijker is voor je gezondheid dan een hele dag aan een bureau zitten.